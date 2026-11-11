Amenazó a una vecina con un arma de fuego y lo detuvieron cuando quiso escapar

Un hombre de 33 años acusado de cruzarse con una vecina en el barrio El Colmenar en Batán y exhibirle un arma de fuego fue aprehendido por personal policial tras la realización de un allanamiento.

La investigación se inició el 6 de noviembre cuando una mujer de 49 años denunció que, mientras se dirigía a su domicilio fue interceptada por un hombre que llamó su atención y posteriormente extrajo de entre sus prendas un arma de fuego tipo pistola.

A partir de la denuncia efectivos del Grupo Técnico Operativo de la comisaría octava iniciaron tareas investigativas que incluyeron la recolección de elementos probatorios, el análisis de registros fílmicos y la identificación del presunto autor, además de la certificación de su domicilio.

Con los elementos reunidos, la Jueza de Garantías Rosa Frende ordenó el allanamiento de un inmueble ubicado en el barrio El Colmenar: durante el operativo, el investigado intentó escapar de la vivienda, pero fue rápidamente interceptado y reducido por el personal policial en un domicilio lindante.

Momento del allanamiento.

“En el lugar se procedió al secuestro de una campera deportiva negra, un short azul, un par de ojotas negras con detalles blancos, prendas de interés para la investigación y una munición calibre 9 milímetros servida”, informaron autoridades policiales.

La fiscal Graciela Trill dispuso la notificación de la formación de causa y el traslado del detenido a la Unidad Penal N° 44 de Batán.