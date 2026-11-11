Atrapan a adolescente que quiso arrebatarle la cadena de oro a una mujer
Sucedió en Libertad y la costa. Tiene 17 años y quedó alojado en el Centro Especializado de Aprehensión (CEA) de Batán.
Por Redacción 0223
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Un adolescente acusado de intentar sustraerle una cadena de oro a una mujer de 61 años en inmediaciones de Libertad y la costa fue aprehendido por personal policial y trasladado al Centro Especializado de Aprehensión (CEA) de Batán.
Los oficiales iniciaron una persecución que culminó en avenida Libertad y Catamarca donde lograron interceptar y aprehender al sospechoso: allí secuestraron la cadena de oro sustraída, así como también una bicicleta rodado 29, de color negro con detalles naranjas, en la que se movilizaba.
“La víctima recibió nuevamente el elemento sustraído, mientras que la bicicleta quedó secuestrada a disposición de la Justicia”, informaron autoridades policiales.
Una vez labradas las actuaciones de rigor, la fiscal Mariana Baqueiro del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil Mariana Baqueiro dispuso la formación de actuaciones por robo en grado de tentativa.
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