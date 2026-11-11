Robó caños de bronce y cayó tras un llamado al 911

Un joven acusado de sustraer caños de bronce de un medidor de gas en una vivienda ubicada en el barrio Constitución fue aprehendido por personal policial tras un llamado al 911 y fue trasladado a la Unidad Penal N°44 de Batán.

Efectivos del Grupo Técnico Operativo de la comisaría séptima y del Comando de Patrullas llegaron a una vivienda en inmediaciones de Alice e Ingenieros y entrevistaron a un hombre de 66 años quien manifestó que el sujeto había dañado el medidor de gas y sustraído varios caños de bronce.

“A partir de la intervención policial, se logró identificar y aprehender al presunto autor del hecho. Durante el procedimiento se secuestraron ocho caños de bronce y prendas de vestir que fueron incorporadas a las actuaciones como elementos de interés para la investigación”, informaron autoridades policiales

Una vez labradas las actuaciones de rigor la fiscal de Flagrancia María Isabel Sánchez dispuso la notificación de la formación de la causa penal y su alojamiento en el complejo penitenciario de Batán hasta que preste declaración en Tribunales.