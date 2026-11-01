"Guacho, le metió un tacle": un policía tiró a una pareja de una moto durante un operativo en la costa

Impactante video: un policía tiró de una patada a una moto durante un operativo en la costa

Un episodio de tensión se registró esta madrugada durante un operativo policial de control de motocicletas en la zona de la costa, cuando un efectivo embistió a una moto en la que circulaban dos personas.

Según se observa en un video registrado por peatonesal que tuvo acceso 0223, el motociclista intentó avanzar junto a su acompañante, pero fue interceptado abruptamente por uno de los policías. En ese momento, el efectivo le dio un golpe al rodado, provocando que ambos ocupantes cayeran al suelo.

Dos motociclistas terminaron en el suelo y uno de ellos fue reducido por los efectivos.

Mientras uno de ellos intentaba levantar la motocicleta, el otro fue reducido por los agentes que participaban del procedimiento.

La secuencia quedó registrada por personas que se encontraban en el lugar y que cuestionaron el accionar policial. En el video se escucha a quien graba exclamar: "Guacho, le clavó un tacle", en referencia a la maniobra del efectivo.

El episodio ocurrió en medio de los controles reforzados por la convocatoria a la "Rodada del terror" por Halloween.

Además, durante la filmación también se escucha un reproche hacia el motociclista. Según señalaron quienes registraron el episodio, el policía le habría gritado: "¿Qué me chocás?", pese a que, de acuerdo con lo que cuestionan los testigos, habría sido el propio agente quien se interpuso en la trayectoria del vehículo.

Los operativos de control de motos se intensificaron en la costa ante la convocatoria a una caravana por Halloween, promocionada en redes sociales bajo el nombre de "Rodada del terror". A través de un posteo, los organizadores habían anunciado que la ubicación iba a ser revelada el mismo día por historias.