Tremendo: denunció haber sido violada en su departamento y el abusador se escapó por el techo

Una mujer de 75 años denunció que fue violada en su departamento durante las primeras horas del jueves. Según relataron vecinos, la víctima pidió auxilio a los gritos y fue una residente del piso inferior quien llamó al 911. Cuando la policía llegó al edificio, el agresor ya había escapado y la señora tuvo que ser asistida de inmediato.

El ataque ocurrió alrededor de las 7.30 en un edificio ubicado en Catamarca y Ovidio Lagos, en el barrio General Paz de Córdoba. El sospechoso no solo abusó de la anciana, sino que también robó dinero antes de darse a la fuga. La situación generó profunda conmoción entre los vecinos, que quedaron impactados y reclaman que el caso avance rápidamente.

El agresor fue captado por las cámaras de seguridad.

Un inquilino de una vivienda lindera identificado como Gabriel contó que el atacante actuó con claras intenciones de abuso: “La intención fue violar, se descubrió que robó dinero pero la intención era violar”, afirmó. También detalló que el hombre logró escabullirse al ver a la Policía: “Se escapó por planta baja, vio que estaban afuera, volvió a subir por las escaleras al departamento de la señora y ahí se fue por el contrafrente y por los techos”.

Gabriel logró fotografiar al acusado y los vecinos difundieron la imagen en redes sociales para ayudar a identificarlo. El joven cuestionó duramente el desempeño policial: “Lo que más indignación me da es el accionar de la Policía… Lo tenían al frente de sus narices, pero escapó”. La víctima ya realizó la denuncia penal y fue asistida por el Polo de la Mujer, mientras las autoridades buscan al agresor y convocan a los testigos para avanzar en la investigación.