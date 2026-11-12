Tragedia en Córdoba: un repartidor de Pedidos Ya fue asesinado tras impedir un robo

En la noche del miércoles, un repartidor de 38 años que trabajaba para Pedidos Ya fue asesinado de un disparo en el pecho en el barrio Alta Córdoba, capital de Córdoba. El hecho ocurrió alrededor de las 22:30 en la esquina de Góngora y General Paz, cuando el hombre intervino para evitar que dos delincuentes en moto le robaran el celular a una joven.

Según testigos, los agresores intentaron cometer el arrebato, pero el repartidor se enfrentó a ellos. Como respuesta, uno de los ladrones disparó directamente contra su pecho, causándole la muerte en el lugar. Un vecino que presenció el suceso relató: “Unas motos hicieron el asalto a una chica en la esquina y otro chico, un repartidor, los encaró con la moto y luego de la moto le tiraron un balazo. No sé si uno o dos balazos y bueno, quedó tirado en la esquina hasta las 11 de la noche”.

El mismo testigo agregó que los arrebatos en moto son frecuentes en la zona y que el movimiento constante de motocicletas facilita estas acciones delictivas.

Tras el crimen, las autoridades desplegaron un operativo policial que permitió la detención de un presunto implicado. La investigación está a cargo del fiscal Iván Rodríguez, quien continúa con las diligencias para esclarecer el caso.

La comunidad local se encuentra consternada por este nuevo episodio de violencia, que refleja la creciente inseguridad en la ciudad de Córdoba y la vulnerabilidad de quienes intentan proteger a otros en situaciones de riesgo.