El calor hizo bien: los balnearios de Mar del Plata ya registran más consultas y reservas para la temporada

El represetante destacó que las condiciones climáticas fueron determinantes para el movimiento turístico.

El buen clima del último fin de semana largo volvió a poner a Mar del Plata en modo verano. Con las playas llenas de marplatenses y turistas, los balnearios registraron un movimiento importante de consultas y reservas ya realizadas, en una señal que renovó las expectativas del sector de cara a la próxima temporada.

"Este fin de semana fue muy interesante, muchísima gente con consultas, con algunas operaciones cerradas, mucho movimiento en las administraciones de prácticamente todos los balnearios", aseguró Nelson Díaz Aguirre, presidente de la Cámara Empresaria de Balnearios, Restaurantes y Afines de Mar del Plata (Cebra), en diálogo con Extra (102.1).

Los balnearios de Mar del Plata registraron un movimiento importante durante el último fin de semana largo, con consultas y algunas reservas para la temporada de verano.

El represetante destacó que las condiciones climáticas fueron determinantes para el movimiento turístico y consideró que la respuesta de los visitantes permitió recuperar parte del optimismo después de semanas de incertidumbre.

"El clima fue fundamental, fue un factor desencadenante", sostuvo. También señaló que la circulación hacia la Costa Atlántica y los momentos de congestión en la Ruta 2 reflejaron la elección de Mar del Plata como destino para una escapada.

Los espacios gastronómicos y comerciales de los balnearios se preparan para recibir a turistas y marplatenses durante la temporada.

Cuándo estarán todos los balnearios abiertos

Díaz Aguirre aclaró que la puesta en marcha de los servicios es paulatina y que la temporada formal se extenderá del 1° de diciembre al 31 de marzo. A partir del primer día de diciembre, todos los balnearios deberán contar con sus prestaciones completas y el servicio de seguridad en playa.

Si bien durante el último fin de semana largo ya funcionó un operativo de seguridad en las playas, la temperatura del agua todavía se mantiene fresca y esperan que aumente algunos grados, aunque los guardavidas estuvieron presentes.

El movimiento también alcanza a los comercios que funcionan dentro de los complejos. Chiringos, panaderías, drugstores, bares y restaurantes forman parte de una actividad que genera puestos de trabajo directos e indirectos durante los meses de verano. "Se está preparando la temporada con todo", afirmó Díaz Aguirre, quien aseguró que los espacios comerciales que funcionaron anteriormente volverán a estar operativos.

Los balnearios ofrecen distintas alternativas de financiación para facilitar las reservas de carpas y sombrillas de cara al verano.

Cuotas sin interés y precios para atraer turistas

Uno de los puntos que destacó el representante empresarial fue la posibilidad de financiar los consumos de temporada. Según explicó, actualmente hay propuestas de hasta 12 cuotas sin interés con Banco Provincia, Banco Nación y Naranja X.

La alternativa busca facilitar el pago de los servicios de playa, especialmente para los residentes de Mar del Plata que pueden distribuir el gasto durante todo el año.

El sector espera tener todos los balnearios abiertos y con los servicios completos a partir del 1° de diciembre.

En cuanto a las expectativas económicas, Díaz Aguirre reconoció que existe preocupación por la caída del consumo y la incertidumbre, pero sostuvo que los empresarios trabajan para ofrecer precios atractivos y una buena experiencia a los visitantes.

A la par, confirmó que el Municipio ya transfirió al EMTURyC los $800 millones correspondientes al Fondo de Promoción Turística. Según explicó el titular de CEBRA, la transferencia se concretó durante la gestión de Guillermo Montenegro al frente de la Intendencia y representa una señal positiva para el sector.