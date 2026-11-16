¿Tenés pilas y no sabés adónde llevarlas?: hay un punto verde para vos
El dispositivo busca darle una gestión eficiente a residuos que requieren un tratamiento especial o bien pueden ser revalorizados dentro de la cadena productiva.
Por Redacción 0223
PARA 0223
Muchas veces en los hogares hay pilas, elementos tecnológicos viejos o residuos que no sabés adónde tirar. Por eso, desde el Municipio informaron que el dispositivo Punto Verde Móvil estará este jueves, de 10 a 13, en el Instituto Fray Mamerto Esquiú, ubicado en Esquiú casi Rejón.
Allí se podrán alcanzar desechos tecnológicos, aceite vegetal usado, pilas, armazones y lentes de sol, además de residuos plásticos, vidrios, papel, cartón y metales.
Este dispositivo busca alcanzar una gestión eficiente de los residuos y la promoción de prácticas sustentables en la comunidad. El Punto Verde recepciona residuos eléctricos o electrónicos (RAEEs), aceite vegetal usado (AVU) en envases plásticos, pilas comunes y/o recargables y lentes de sol, recetados y armazones en desuso.
También se reciben residuos plásticos, metales, vidrios, papel y cartón, que habitualmente se descartan en la bolsa verde. A cambio, los vecinos recibirán un plantín producido por el vivero municipal como forma de compensación ambiental.
Cabe destacar que el Punto Verde no recepciona: ecobotellas, medicamentos, neumáticos en desuso, electrodomésticos grandes, focos de luz y pilas de mercurio. En caso de lluvia, el dispositivo se suspenderá hasta la próxima fecha.
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