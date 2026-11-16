¿Tenés pilas y no sabés adónde llevarlas?: hay un punto verde para vos

Las pilas son parte de los residuos especiales que se reciben en los puntos verdes.

Muchas veces en los hogares hay pilas, elementos tecnológicos viejos o residuos que no sabés adónde tirar. Por eso, desde el Municipio informaron que el dispositivo Punto Verde Móvil estará este jueves, de 10 a 13, en el Instituto Fray Mamerto Esquiú, ubicado en Esquiú casi Rejón.

Allí se podrán alcanzar desechos tecnológicos, aceite vegetal usado, pilas, armazones y lentes de sol, además de residuos plásticos, vidrios, papel, cartón y metales.

Este dispositivo busca alcanzar una gestión eficiente de los residuos y la promoción de prácticas sustentables en la comunidad. El Punto Verde recepciona residuos eléctricos o electrónicos (RAEEs), aceite vegetal usado (AVU) en envases plásticos, pilas comunes y/o recargables y lentes de sol, recetados y armazones en desuso.

También se reciben residuos plásticos, metales, vidrios, papel y cartón, que habitualmente se descartan en la bolsa verde. A cambio, los vecinos recibirán un plantín producido por el vivero municipal como forma de compensación ambiental.

Cabe destacar que el Punto Verde no recepciona: ecobotellas, medicamentos, neumáticos en desuso, electrodomésticos grandes, focos de luz y pilas de mercurio. En caso de lluvia, el dispositivo se suspenderá hasta la próxima fecha.