Rompió la ventanilla de un auto, robó herramientas y lo detuvieron

Un hombre de 37 años que tenía en su poder varias herramientas sustraídas de un automóvil en el barrio Peralta Ramos Oeste fue aprehendido por personal policial y notificado de la formación de una causa penal.

Traslado del imputado.

Fue personal del Comando de Patrullas Sur el que aprehendió al sujeto en inmediaciones de las calles San Salvador y Canosa tras establecer que los elementos habían sido sustraídos del interior de un automóvil Renault Sandero, propiedad de un joven de 25 años, que se encontraba en la zona de Ortiz de Zárate y Casilda Villar.

Entre los elementos recuperados se encontraban herramientas eléctricas, un compresor a batería, un martillo, destornilladores, pinzas, un destornillador tipo herramienta y precintos: los efectos fueron secuestrados y posteriormente restituidos a la víctima.

Tiene 37 años.

Autoridades policiales informaron que registra procesos penales previos por los delitos de tentativa de robo, lesiones, resistencia a la autoridad, infracción a la ley de drogas y robo agravado por efracción en domicilio particular.

Una vez labradas las actuaciones de rigor, el fiscal de Flagrancia Facundo De La Canale dispuso la aprehensión, la notificación de la formación de causa por el delito de robo, la restitución de los elementos recuperados a la víctima y el traslado del imputado a Tribunales.