Un hombre pagó un camión Mercedes-Benz en Mar del Plata, pero nunca recibió el vehículo. La operación terminó en la Justicia y, después de un largo recorrido judicial, la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de la ciudad ordenó que los vendedores le paguen $108.780.000, más intereses, para que pueda adquirir una unidad de características similares.

Cómo fue la condena que derivó en la indemnización

El comprador fue Fabián Walter Sosa, quien inició una demanda contra tres personas. El conflicto se originó en un negocio de compraventa en el que, según se estableció en el expediente, los vendedores ocultaron que no podían transferir el dominio del camión. La maniobra también tuvo consecuencias penales: una sentencia condenatoria por estafa fue uno de los elementos centrales para determinar la responsabilidad civil de los demandados.

El vehículo era de la marca Mercedes Benz.

En agosto de 2025, el Juzgado en lo Civil y Comercial N° 4 de Mar del Plata ya había condenado a los tres involucrados a pagar $10.685.165,50 más intereses por los daños derivados del incumplimiento.

Sin embargo, el caso tuvo un obstáculo adicional cuando se intentó concretar la entrega del vehículo: un informe incorporado al expediente indicó que el camión había sido secuestrado y estaba a disposición del Juzgado de Instrucción N° 1 de Caleta Olivia, en Santa Cruz. Por ese motivo, la restitución se volvió imposible.

Al revisar la causa, la Sala I de la Cámara marplatense consideró que la reparación debía permitirle al comprador recuperar el valor necesario para conseguir otro vehículo equivalente. Para establecerlo, tomó como referencia una pericia mecánica que había estimado en 70.000 dólares el precio de un camión de características similares.

La cifra se convirtió a pesos según la cotización vendedora del Banco Nación al momento de dictarse la sentencia, el 6 de noviembre de 2026: así se llegó a los $108.780.000.

A la indemnización original se le suman los intereses.

Los jueces Rodrigo Hernán Cataldo y Ricardo Domingo Monterisi también confirmaron el reconocimiento del daño moral, al considerar acreditadas las preocupaciones y padecimientos que atravesó Sosa. En cambio, rechazaron el reclamo por lucro cesante porque no se demostró que hubiera dejado de percibir ingresos por no contar con el camión; incluso, los testimonios incorporados indicaron que había seguido trabajando. La Cámara impuso las costas a los demandados.