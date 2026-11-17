Antes de que Mar del Plata quedara asociada casi automáticamente con Havanna y Balcarce, una larga lista de marcas buscaba ganarse un lugar entre los turistas que visitaban la ciudad. Una de ellas fue Platamar, un alfajor que se comercializaba en cajas naranjas y azules con una promesa: "El mejor obsequio de Mar del Plata". Décadas después, su nombre sobrevive en fotografías y registros históricos, pero ya no aparece en las góndolas.

Qué fue del alfajor que hacía Platamar

La marca funcionaba en la década de 1950 bajo el nombre de Bombonería Platamar y tenía su local en San Martín 2421, en pleno centro. Su propietario era Bernardo Gaya, según los registros comerciales de aquella época. El envase también funcionaba como publicidad: además de presentarlo como un recuerdo ideal para llevar de la ciudad, lo promocionaba como "el más exquisito bocado" y "una atención que se agradece".

Los alfajores tenían una fórmula bien marplatense.

Platamar formó parte de una época en la que la industria alfajorera marplatense tenía muchos más protagonistas que los que llegaron hasta nuestros días. En esos años también se vendían marcas como Gran Casino, Baby, Trassens, El Pórtico, City Club, Lourdes y Mar y Sierras. Algunas tuvieron fábricas, locales y una presencia importante en el mercado; otras quedaron registradas en publicidades y recuerdos de quienes vivieron aquella etapa.

Sin embargo, a diferencia de otras firmas cuya trayectoria pudo reconstruirse, el recorrido de Platamar tiene varios interrogantes. La información disponible permite ubicarla en el centro marplatense durante los años 50 y conocer quién estaba a cargo del comercio, pero no alcanza para establecer cuándo dejó de funcionar, por qué cerró ni si la marca fue vendida o continuó bajo otro nombre. Tampoco hay registros suficientes para afirmar que haya sido absorbida por alguna de las grandes empresas del sector.

El Gran Casino era uno de los competidores.

Lo que quedó es una imagen muy particular de aquellos años: una caja naranja y azul que ofrecía llevarse un pedacito de Mar del Plata como regalo. Platamar integra hoy el catálogo de marcas que participaron de la historia alfajorera de la ciudad y que, a diferencia de Havanna o Balcarce, no consiguieron atravesar las décadas. Su desaparición comercial sigue siendo una incógnita, pero su publicidad permite recuperar el recuerdo de un producto que alguna vez también quiso representar a La Feliz.