Era cuadrada y con dulce de leche: la golosina marplatense que desapareció sin dejar rastro

Las Marmelitas fueron una de esas golosinas marplatenses que dejaron una marca entre quienes las probaron, aunque hoy casi nadie pueda reconstruir con precisión cómo eran ni quién las fabricaba.

Algunos las recuerdan como una especie de alfajor cuadrado, con un relleno particular y cobertura de chocolate. Sin embargo, detrás de su historia hay una incógnita que todavía no pudo resolverse: distintas pistas señalan a dos posibles fabricantes y ubican sus antiguas instalaciones en diferentes puntos de la ciudad.

Qué fue de las Marmelitas y los detalles que quedaron inconclusos

Uno de los recuerdos más precisos es el de Mariano López, investigador de la historia alfajorera local y creador de la cuenta de Instagram @alfajoresmarplatenses. En una entrevista publicada en 2022 contó que la idea de comenzar a investigar surgió en una charla con su hermano, cuando ambos recordaron aquella golosina de su infancia.

La falta de información disponible sobre las Marmelitas fue el disparador de un trabajo que, con el tiempo, se convirtió en una búsqueda más amplia sobre las marcas que alguna vez formaron parte de la industria local.

Otros mencionan a las Marmelitas como masitas.

La principal dificultad aparece al intentar identificar a la empresa que las elaboraba. Una reconstrucción histórica menciona a Pleno, una firma que funcionaba en Dorrego 2045 y que, según una antigua publicidad, ofrecía las Marmelitas como una "masita rellena bañada con chocolate". Esa descripción permite conocer un poco mejor el producto y plantea que no necesariamente se trataba de un alfajor tradicional. Sin embargo, otra versión vincula la golosina con Alfajores Miami, una marca marplatense que tenía su fábrica en la calle San Juan.

La hipótesis de Miami también aparece en testimonios de antiguos consumidores y personas vinculadas con aquella empresa. Algunos recuerdan que el establecimiento estaba en San Juan, mientras que otros mencionaron direcciones diferentes, como la esquina de Misiones y Garay. En una entrevista, el propio López relacionó las Marmelitas con los fabricantes de Miami, aunque la referencia a Pleno en otros registros impide dar por cerrada la discusión.

Había una gran variedad de golosinas de la marca.

La historia de las Marmelitas forma parte de una tarea más amplia de recuperación de marcas que desaparecieron y dejaron pocos rastros. En octubre de 2025, López contó que llevaba más de seis años reuniendo información para un libro sobre los alfajores marplatenses, a partir de publicidades antiguas, archivos y entrevistas con familiares de antiguos fabricantes. En ese recorrido aparecen nombres que alguna vez tuvieron presencia en la ciudad y que hoy sobreviven, sobre todo, en los recuerdos de sus consumidores. Las Marmelitas son uno de esos casos: una golosina que muchos todavía extrañan, pero cuyo origen permanece abierto.