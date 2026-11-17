Los procedimientos se dieron en el marco de las tareas de patrullaje que realizaba la fuerza.

Efectivos de la Prefectura Naval Argentina aprehendieron a tres personas que realizaban tareas de cuidacoches en distintos sectores del Puerto de Mar del Plata, después de que protagonizaran disturbios y agresiones verbales contra el personal de la fuerza.

Los procedimientos se llevaron adelante durante la tarde y la noche, en el marco de tareas de patrullaje y prevención que los policías realizaban en la zona.

El primero de los hechos ocurrió durante la tarde. Los efectivos observaron a un hombre y una mujer que se desempeñaban como cuidacoches y mantenían una discusión entre ellos, generando disturbios en el lugar.

Al intervenir, el personal les solicitó que se retiraran, pero los dos reaccionaron con insultos y amenazas hacia los uniformados, por lo que terminaron aprehendidos.

Los involucrados tienen 39 y 28 años y quedaron a disposición de la Fiscalía de Flagrancia, a cargo de la doctora María Sánchez. La fiscalía calificó el hecho como una contravención por disturbios en la vía pública y dispuso que fueran trasladados a la Comisaría Tercera.

Un tercer trapito tenía una varilla de hierro con punta

El segundo procedimiento se concretó durante la noche, en la intersección de Avenida de los Trabajadores y Gaboto. Allí los efectivos advirtieron que un hombre que realizaba tareas de trapito increpaba a los vecinos que estacionaban sus autos.

Cuando los uniformados intentaron identificarlo, el joven de 35 años respondió con insultos y se resistió al procedimiento, por lo cual fue reducido. En la requisa, los efectivos encontraron entre sus pertenencias una varilla de hierro de aproximadamente 30 centímetros de largo con punta.

Quedó a disposición de la Fiscalía de Flagrancia y la causa fue caratulada como “contravención por disturbios en la vía pública y tenencia de arma blanca” y se ordenó su traslado a la Comisaría Tercera.