Trapitos en el Polideportivo: uno realizaba sus necesidades en la calle y el otro tenía drogas

Durante una recorrida preventiva por el sector del Polideportivo Islas Malvinas, el personal del Cuerpo de la Patrulla Municipal (CPM) detectó a dos trapitos, de los cuales uno realizaba sus necesidades en la vía pública, mientras otro portaba diversas sustancias ilícitas.



Ante esta situación, los agentes del CPM lo redujeron y solicitaron la presencia de un móvil policial, al mismo tiempo que realizaron un control sobre un vehículo vinculado al procedimiento, donde hallaron más drogas y las secuestraron.

El sujeto fue remitido a la Comisaría Decimosexta.

Tras ello, mediante las pruebas y pesajes de rigor, las autoridades confirmaron la naturaleza de las sustancias incautadas y con intervención de la autoridad judicial, trasladaron a uno de los sujetos a la Comisaría Decimosexta por tenencia ilegal de estupefacientes.

Se recuerda que los vecinos pueden denunciar situaciones irregulares vinculadas a disturbios, trapitos o cuidacoches las 24 horas del día a través del WhatsApp 2233406177, un servicio que contribuye a fortalecer la seguridad y el orden en la vía pública.