Trapitos en el Polideportivo: uno realizaba sus necesidades en la calle y el otro tenía drogas
Uno de los cuidacoches fue trasladado la Comisaría Decimosexta por tenencia ilegal de estupefacientes.
Durante una recorrida preventiva por el sector del Polideportivo Islas Malvinas, el personal del Cuerpo de la Patrulla Municipal (CPM) detectó a dos trapitos, de los cuales uno realizaba sus necesidades en la vía pública, mientras otro portaba diversas sustancias ilícitas.
Ante esta situación, los agentes del CPM lo redujeron y solicitaron la presencia de un móvil policial, al mismo tiempo que realizaron un control sobre un vehículo vinculado al procedimiento, donde hallaron más drogas y las secuestraron.
Tras ello, mediante las pruebas y pesajes de rigor, las autoridades confirmaron la naturaleza de las sustancias incautadas y con intervención de la autoridad judicial, trasladaron a uno de los sujetos a la Comisaría Decimosexta por tenencia ilegal de estupefacientes.
Se recuerda que los vecinos pueden denunciar situaciones irregulares vinculadas a disturbios, trapitos o cuidacoches las 24 horas del día a través del WhatsApp 2233406177, un servicio que contribuye a fortalecer la seguridad y el orden en la vía pública.
