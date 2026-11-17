Un hombre de 40 años acusado de romper los vidrios de varios autos estacionados fue aprehendido el lunes a la noche por personal policial y notificado de la formación de una causa penal por la que deberá declarar en Tribunales.

Fue personal del Comando de Patrullas Norte el que tras el aviso de una vecina interceptó al sujeto en inmediaciones de la avenida Colón entre Las Heras y Lamadrid: al interceptarlo observaron que presentaba heridas cortantes superficiales en las manos y fragmentos de vidrio en las mangas de su buzo.

Las actuaciones las hizo personal de la comisaría segunda.

Otros móviles policiales aportaron que, previamente, habían constatado la ventanilla rota de un automóvil Renault Sandero estacionado en inmediaciones de Rawson y Arenales mientras que empleados de un establecimiento gastronómico ubicado en la zona de Alberti y Arenales denunciaron una situación similar protagonizada por el mismo sujeto.

Una vez labradas las actuaciones de rigor, la fiscal de Flagrancia María Isabel Sánchez dispuso la aprehensión y la formación de actuaciones por el delito de daño y su traslado a Tribunales.