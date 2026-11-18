Efectivos recuperaron el Volkswagen Gol que había sido sustraído en inmediaciones de San Martín, entre Jujuy y Salta.

Una investigación por el hurto de un automóvil ocurrido el pasado 10 de noviembre terminó con la aprehensión de un joven de 19 años que le cambiaba las patentes: fue notificado de la formación de una causa por encubrimiento.

Fue personal del Gabinete Técnico Operativo de la comisaría primera el que recuperó el Volkswagen Gol que había sido sustraído en inmediaciones de San Martín, entre Jujuy y Salta la semana pasada.

A partir de diversas tareas investigativas lograron establecer que el vehículo se encontraba estacionado en una vivienda de la calle Nicaragua al 2300. Tras implementar tareas de vigilancia discreta, observaron a un joven que retiró las chapas patentes originales y colocó otras que no correspondían al rodado.

Ante esta situación, el personal policial procedió a su aprehensión y verificó, mediante la numeración del chasis, del motor y el grabado de los cristales, que se trataba del automóvil sustraído a un hombre de 46 años.





"Secuestraron el vehículo, que tenía colocadas chapas patentes no originales y un destornillador", informaron autoridades policiales.

Una vez labradas las actuaciones de rigor, el fiscal Eduardo Layus de la Oficina contra el Delito de Propiedad Automotor (ODEPA) fue notificado de la formación de una causa por encubrimiento.