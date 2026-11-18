Un hombre de 45 años aprehendido la noche del martes tras una tentativa de robo protagonizó un insólito intento de fuga del Hospital Interzonal General de Agudos (Higa) a dónde había sido trasladado por inconvenientes con una bolsa de colostomia que utiliza.

Mientras permanecía bajo custodia policial en el establecimiento sanitario intentó escapar por una ventana del primer piso, utilizando una sábana. Tras arrojarse desde una altura aproximada de seis metros, fue localizado en la parte posterior de la guardia y nuevamente asistido por personal médico: quedó a la espera de una evaluación traumatológica por posibles fracturas.

El sospechoso había sido aprehendido por el robo a un comercio de Mar del Plata.

El sujeto está acusado de ingresar a un comercio ubicado en inmediaciones de Sarmiento y Garay, tras violentar la puerta de acceso y sustraer diversos elementos. El procedimiento se inició luego de un llamado al 911 que alertó sobre un robo en el local de indumentaria y accesorios: personal del Comando de Patrullas Norte interceptó a un sujeto que se alejaba del lugar con una mochila y una bolsa que contenían distintos objetos.

El propietario del establecimiento reconoció entre los objetos recuperados dos teléfonos celulares iPhone, un dispositivo de cobro de Mercado Pago, una mochila, prendas de vestir y una tarjeta de acceso a un gimnasio, entre otros efectos.

La causa se inició a partir de un llamado al 911 que alertó sobre un robo en un local de indumentaria y accesorios.

Las imágenes de las cámaras de seguridad del comercio permitieron observar cómo el sujeto habría intentado forzar el ingreso en reiteradas oportunidades, hasta que finalmente utilizó una pieza metálica para golpear y romper el vidrio de la puerta.

El fiscal de Flagrancia Daniel Vicente dispuso la formación de actuaciones por el delito de robo y la notificación de la causa al imputado.