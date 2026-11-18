El tercer miércoles de noviembre se conmemora el Día Mundial de la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC), una de las patologías respiratorias más frecuentes a nivel mundial.

El tercer miércoles de noviembre se conmemora el Día Mundial de la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC), una de las patologías respiratorias más frecuentes a nivel mundial y una causa importante de discapacidad y mortalidad. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), es la tercera causa de muerte en el mundo: en 2023 provocó 3,4 millones de defunciones, alrededor del 6 por ciento del total.

La EPOC se produce principalmente por la inhalación prolongada del humo del cigarrillo y, con menor frecuencia, de otras sustancias tóxicas como el humo de leña. Esa exposición genera una obstrucción permanente de los bronquios que dificulta la salida del aire de los pulmones.

A pesar de su impacto en la salud, muchas personas conviven con la enfermedad durante años sin recibir un diagnóstico. En Latinoamérica, entre el 10 y el 15 por ciento de las personas mayores de 40 años tiene EPOC y una gran proporción no lo sabe. El estudio PLATINO, realizado en la región, registró prevalencias que van del 7,8 por ciento en Ciudad de México a cerca del 20 por ciento en Montevideo.

Esto ocurre porque los síntomas iniciales suelen aparecer de manera gradual y muchas veces se atribuyen al paso del tiempo o a las consecuencias del tabaquismo. Además, el deterioro lento de la calidad de vida hace que las personas se adapten a los síntomas, lo que demora la consulta.

“La EPOC suele comenzar con síntomas leves que pueden pasar desapercibidos. La tos crónica, la sensación de falta de aire al caminar o subir escaleras y la producción de flema pueden ser algunas de las primeras manifestaciones”, explicó el Dr. Carlos de la Vega, médico neumonólogo de Clínica 25 de Mayo e integrante del Comité de Investigación de la institución.

El tabaquismo continúa siendo el principal factor de riesgo para el desarrollo de esta enfermedad, aunque también puede aparecer en personas que estuvieron expuestas durante años a humo de leña, contaminantes ambientales o determinadas condiciones laborales. También existe una predisposición genética: no todos los fumadores desarrollan EPOC, sino las personas susceptibles, aunque hoy no es posible predecir quiénes lo son.

Con el paso del tiempo, la EPOC provoca una limitación progresiva en la capacidad respiratoria, lo que puede afectar actividades cotidianas como caminar, realizar esfuerzos o incluso tareas simples del día a día. En las etapas más avanzadas aparecen el ahogo y el cansancio para movilizarse.

Por este motivo, los neumonólogos recomiendan consultar ante síntomas respiratorios persistentes. Incluso sin síntomas, una persona mayor de 40 años que fuma o fumó puede tener EPOC, por lo que es aconsejable que lo converse con su médico.

“El diagnóstico temprano permite iniciar tratamientos que ayudan a mejorar la función pulmonar, reducir los síntomas y evitar el avance de la enfermedad”, señaló el Dr. De la Vega.

La evaluación médica suele incluir una consulta clínica y estudios específicos que permiten analizar el funcionamiento de los pulmones. El principal es la espirometría, una prueba simple, rápida y no dolorosa que mide la cantidad de aire que una persona puede exhalar y el tiempo que tarda en hacerlo, y que permite detectar la enfermedad incluso en quienes todavía no presentan síntomas. Estas herramientas diagnósticas son fundamentales para identificar la enfermedad y determinar el tratamiento más adecuado para cada paciente.

Una vez diagnosticada, existen tratamientos que alivian los síntomas y mejoran la calidad de vida. Además del seguimiento médico, los profesionales destacan que abandonar el tabaco es la forma más sencilla y eficaz de prevenir la EPOC, y la medida más efectiva para frenar su progresión y reducir el riesgo de complicaciones.

Desde Clínica 25 de Mayo recuerdan que la consulta oportuna ante síntomas respiratorios persistentes puede marcar una diferencia en el diagnóstico y tratamiento de enfermedades pulmonares.