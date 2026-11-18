Vecinos de distintos barrios de Mar del Plata denuncian la presencia de un grupo de personas que todos los días logra llevarse numerosos turnos gratuitos de castración para después cobrar el traslado de las mascotas a los centros de zoonosis del Municipio.

Una vecina expuso en el WhatsApp de 0223 que personas que hacen el trabajo de llevar a los animales para realizar la practica veterinaria, ofrecen el servicio por una suma que puede alcanzar los 60 mil pesos.

Castraciones: denuncian que trasladistas de animales se llevan todos los turnos.

“Yo tipo 3 de la mañana ya salgo y me voy para el punto de castración, ¿querés que te venga a buscar (el gato) hoy a la tarde?”, dijo un hombre que se presentó como “trasladista” y cobraba por la tarea, que no es ilegal, pero que genera polémica dado que según las denuncias, deja al resto de los vecinos sin poder castrar a sus mascotas.

Una denuncia que ya fue presentada en la Banca 25

Celia Patuto, presidenta de la ONG Género Animal, expuso semanas atrás en la Banca 25 del Concejo Deliberante la preocupación por la existencia de “prestanombres” para obtener más turnos y luego ofrecen un servicio privado de traslado hacia las postas de castración.

“Hace años que venimos viendo que hay una captación de los turnos municipales a través de distintas artimañas”, sostuvo Patuto, quien aclaró que la organización no está en contra de quienes cobran por llevar animales, sino de que esa actividad termine limitando el acceso de otros vecinos.

Castraciones: denuncian que trasladistas de animales se llevan todos los turnos.

La propuesta impulsada por un sector del oficialismo, busca establecer reglas para los traslados remunerados hacia los centros municipales. Sin embargo, la iniciativa ya generó cuestionamientos de otro sector de proteccionistas, que advierte sobre las consecuencias que podría tener para quienes trasladan animales y para las familias que dependen de ese servicio.