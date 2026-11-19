Prefectura Naval Argentina desplegó un avión y un helicóptero para evacuar a una pasajera de 63 años que presentaba síntomas compatibles con un ACV.

En un operativo de alta complejidad, personal especializado de la Prefectura Naval Argentina (PNA) realizó la aeroevacuación de una mujer que presentó síntomas compatibles con un accidente cerebrovascular (ACV) mientras viajaba a bordo de un crucero, a unos 60 kilómetros de Mar del Plata.

La situación de emergencia se registró cerca de las 5 de la madrugada, cuando el Centro de Gestión de Tráfico Marítimo de la Prefectura Mar del Plata recibió un llamado del capitán del crucero "AIDASOL", de bandera italiana. El pedido de asistencia era por una pasajera alemana de 63 años que presentaba hipertensión, disartria (dificultad para expresarse), hemiparesia (disminución de la fuerza muscular, el control o la destreza en un lado del cuerpo) y parálisis facial del lado izquierdo.

Los rescatistas de Prefectura realizaron una maniobra de precisión para retirar a la pasajera del crucero, que navegaba a unos 60 kilómetros de Mar del Plata.

Ante este cuadro, un médico de la Autoridad Marítima Nacional llevó adelante una radioconsulta y, tras coordinar con un profesional que se encontraba a bordo, recomendó evacuar a la mujer por vía aérea, debido a que los síntomas eran compatibles con un ACV.

Por entonces, el crucero se dirigía hacia Puerto Madryn y se encontraba a 79 millas náuticas de la costa marplatense, equivalentes a unos 146 kilómetros. Por ese motivo, desde Prefectura le indicaron al capitán que modificara el rumbo y comenzara a navegar hacia el puerto de Mar del Plata.

El helicóptero de Prefectura se posicionó sobre el crucero AIDASOL para concretar el izamiento de la mujer en una camilla sanitaria.

Mientras tanto, desde la Estación Aérea Mar del Plata de la Prefectura, ubicada en el Aeropuerto Internacional Ástor Piazzolla, despegaron un avión y un helicóptero para llevar adelante el operativo de rescate. Ambas aeronaves llegaron hasta la posición del buque cuando este se encontraba a 33 millas náuticas de la costa, es decir, a unos 61 kilómetros mar adentro.

El procedimiento se desarrolló en medio de condiciones meteorológicas adversas, con lloviznas, viento y olas de aproximadamente un metro y medio. En ese contexto, el helicóptero se posicionó sobre el crucero y los rescatistas de Prefectura descendieron hasta la cubierta para izar a la pasajera en una camilla sanitaria, mediante una maniobra de gran precisión.

Finalmente, la mujer fue trasladada hasta el hangar de la Estación Aérea, donde ya la esperaba una ambulancia coordinada previamente. Profesionales de la salud la llevaron desde allí a una clínica de Mar del Plata para que recibiera la atención médica correspondiente.