Un hombre de 32 años fue aprehendido el miércoles a la noche por personal policial luego de que varios vecinos lo redujeran tras encontrarlo en el interior del rodado.

Dos hombres habían estacionado un Ford Focus en las inmediaciones de Bernardo de Irigoyen y Primera Junta para realizar una compra en un comercio gastronómico y al salir observaron que la luz interior del vehículo estaba encendida y que un sujeto se encontraba dentro.

Los propietarios le dieron la voz de alto, pero el individuo escapó a pie, pero tras recorrer aproximadamente 300 metros lograron que varias personas que circulaban por la zona colaboraran para reducirlo y retenerlo hasta la llegada de la Policía.

Personal del Comando de Patrullas Norte aprehendió al sospechoso y secuestró documento, un celular y una herramienta metálica casera tipo “yuga”, compatible con elementos utilizados para forzar cerraduras.

Una vez labradas las actuaciones de rigor, el fiscal de Flagrancia Facundo De la Canale dispuso la notificación de causa por hurto en grado de tentativa y su traslado a la Unidad Penal N° 44 de Batán.