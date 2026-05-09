El radicalismo bonaerense eligió a sus autoridades: Balbín será el nuevo presidente alineado con Abad

El radicalismo de la provincia de Buenos Aires definió sus nuevas autoridades a través de una lista de unidad, en una muestra de cohesión interna y vocación de fortalecer el partido de cara a los desafíos políticos que se vienen.

La presidencia estará a cargo de Emiliano Balbín, nieto de un histórico referente del radicalismo y alineado políticamente con el senador nacional Maximiliano Abad, quien fuera titular del Comité durante dos períodos.

En la vicepresidencia, el sector Evolución estará representado por Josefina Mendoza, consolidando así la integración de los distintos espacios internos dentro de la estructura partidaria.

Por su lado, la Secretaría General será ocupada por el diputado tandilense Matías Civale, mientras que la Tesorería quedo en manos del espacio de Gustavo Posse, histórico dirigente radical y ex intendente de San Isidro.

De esta manera, el radicalismo bonaerense consolida una conducción plural que busca representar a los distintos sectores del partido, fortaleciendo la unidad y proyectando una agenda común para el futuro.