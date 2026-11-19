El pediatra le solicitó a las familias que aconsejen a sus hijos antes de este tipo de celebraciones.

A partir de los festejos de los alumnos de sexto año que se han instalado en los últimos años, desde la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) de Mar del Plata advirtieron "problemas de alcoholismo" en los adolescentes, recomendaron "tomar lo justo para ponerse alegre" y solicitaron que las familias hablen con sus hijos.

Consultado acerca de la celebración de moda, el presidente de la entidad, Lucas Camarero, le explicó a 0223 que en un inicio se registraron "grandes conflictos", no solo por "el consumo explosivo de alcohol, la fiesta y el rock and roll", sino porque "hubo accidentes automovilísticos producto de los jóvenes que caminan hacia las escuelas y generan disturbios".

Sin embargo, aclaró que ese panorama "se ha ido corrigiendo de a poco" a partir de "la participación de los padres", aunque remarcó que después de años de las fiestas del Último Primer Día (UPD), surgió el Último Último Día (UUD), en el que "se han visto problemas de alcoholismo".

El UPD (Último Primer Día) comenzó a celebrarse en Argentina a principios de la década de 2010.

En la misma línea, el profesional (MP 93770) sostuvo que "más allá de que los menores de 18 años no deberían consumir alcohol", en la actualidad "se empieza a tomar más temprano y cuando se pasa un umbral, uno ya no mide las consecuencias ni los riesgos que trae aparejado, tanto físicos como emocionales o sexuales, que cuando pasa el efecto ya es tarde".

"Últimamente se había logrado un orden, pero con los inventos del UUD y el festejo por las últimas vacaciones de invierno, los padres tienen que subirse junto a las escuelas para tratar de contener ese descontrol", consideró.

Frente a esta problemática, en vez de una prohibición que podría desencadenar en una respuesta todavía más negativa, el pediatra le pidió a las familias que hablen con sus hijos y les recomienden "tomar lo justo para ponerse alegre y no pasarse de la raya, y tener control sobre el alcohol".

El UUD es un festejo realizado por los estudiantes secundarios que están cursando su último año para celebrar la última jornada oficial de clases.

A su vez, consideró que "negar algo que socialmente está, no sirve", y que en realidad "entender los límites y acompañarlos" es la mejor opción a la hora de aconsejar a los adolescentes.

"Los padres tienen que hablar con respeto y prudencia. El mensaje tiene que ser claro y conciso, escuchando a un hijo, pero también dando el ejemplo", concluyó el licenciado.