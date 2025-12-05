Cómo se vivió el UUD en Mar del Plata

Este viernes miles de estudiantes del nivel secundario celebraron el Último Último Día (UUD) y, en este marco, mediante un una acción conjunta de las Secretarías de Seguridad, Educación y Desarrollo Social y con el apoyo de fuerzas de seguridad, Same y la Cruz Roja, se desarrollaron tareas en lugares estratégicos

"La Municipalidad de General Pueyrredon desplegó un operativo especial en lugares estratégicos durante la noche del jueves y madrugada del viernes", indicaron desde el Municipio.

Mediante el trabajo articulado de distintas áreas comunales, las fuerzas de seguridad y emergencias, se trabajó con el objetivo de que los estudiantes celebren de forma adecuada y segura. De esta manera, pasadas las 7 de la mañana se realizó la desconcentración de los estudiantes de los espacios públicos de reunión, con la presencia de los padres y supervisión de distintas áreas e ingresaron sin inconvenientes a sus respectivos establecimientos educativos.

En este sentido, se diagramaron controles en distintos sectores de la ciudad, reforzados en parques y plazas, así como también en puntos estratégicos de los barrios donde los jóvenes se juntan habitualmente para celebrar, como Plaza España y Parque San Martín, mientras que paralelamente se dispusieron controles dinámicos en otros sitios.

En tanto, la Patrulla Municipal realizó operativos preventivos y de control en puntos claves de presencia de estudiantes. Por su parte, Defensa Civil, personal de la Dirección de Niñez y Juventud municipal – perteneciente a la Secretaría de Desarrollo Social- junto a SAME y la Cruz Roja, permanecieron presentes desarrollando operativos estáticos en Plaza España, uno de los puntos de encuentro elegidos por los adolescentes para llevar a cabo esta jornada.

Con respecto a las tareas realizadas por Niñez y Juventud, se hizo presente un móvil en Plaza España con equipo de Atención del 102, además de otros operadores e inspectores del área. Paralelamente, prosiguió el funcionamiento de la línea telefónica 102 las 24 horas, un servicio permanente de recepción de denuncias gratuito.

En simultáneo, el Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) participó del operativo de control con un móvil apostado en Plaza España, sumado a un móvil itinerante que se encontraba en permanente recorrida por distintos puntos.

Asimismo, se mantuvo en alerta el servicio de Emergencia 107 por cualquier requerimiento que pudiera acontecer durante el desarrollo de la noche. También en Plaza España, la Cruz Roja instaló una carpa sanitaria equipada, con la presencia de socorristas y un vehículo de respuesta rápida.

Respecto a los controles dinámicos, inspectores de la Subsecretaría de Inspección General realizaron recorridas preventivas de manera permanente por el micro y macro centro, además de los principales lugares de esparcimiento de los jóvenes.

Todas estas acciones se realizaron en coordinación y apoyo del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) que cuenta con la capacidad de observar las cámaras de videovigilancia dispuestas en toda la ciudad y pudo solicitar intervención de la presencia de personal de Seguridad.