Violento robo en una pañalera: usaron al dueño como escudo humano y se tirotearon con la Policía

Un violento asalto se registró alrededor de las 22, cuando tres hombres disfrazados de efectivos de Infantería ingresaron armados a un comercio y se apoderaron de una importante suma de dinero en efectivo.

Tras el alerta al servicio de emergencias, varios móviles policiales llegaron al lugar y se produjo un enfrentamiento armado. En medio de la secuencia, los delincuentes redujeron al propietario y lo utilizaron como escudo humano para intentar escapar.

Tres delincuentes vestidos con uniformes de Infantería irrumpieron en el local cerca de las 22.

El episodio ocurrió en una pañalera ubicada sobre José Ingenieros al 2200, en Punta Alta. Los asaltantes finalmente liberaron al comerciante y huyeron a través de los patios traseros de las viviendas linderas. Durante la fuga, efectuaron al menos cinco disparos contra los efectivos que intentaban detenerlos.

Pese a la gravedad de lo ocurrido y al riesgo al que estuvieron expuestos, tanto el dueño del negocio como los policías resultaron ilesos.

La violenta secuencia generó temor e indignación entre los vecinos, que expresaron su preocupación por el aumento de los hechos de inseguridad en la zona y por la creciente violencia con la que se cometen.

La investigación quedó a cargo de la Subdelegación Departamental de Investigaciones (Sub DDI) y de la Policía Comunal de Punta Alta, que trabajan para identificar y localizar a los tres responsables del asalto.