CyberMonday: más de 70 mil marplatenses ya buscaron ofertas y hay un producto que lidera el ranking

Este lunes 2 de noviembre comenzó el CyberMonday, una de las campañas de descuentos más importantes del año en la Argentina, organizada por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (Cace), en la que más de 900 empresas ofrecerán promociones, cuotas sin interés y beneficios para atraer clientes.

En el evento, que se extiende hasta el miércoles 4, las marcas publican ofertas significativas especialmente en categorías populares como viajes, indumentaria, alimentos y tecnología. En esta fecha, los precios pueden variar considerablemente entre diferentes comercios, por lo que para verificar si un descuento es realmente conveniente, es aconsejable usar comparadores de precios como Precialo.

Según informaron desde Cace, en las primeras 17 horas alrededor de 71.100 usuarios de Mar del Plata visitaron el sitio, de los cuales un 69% fueron mujeres y otro 25% hombres, es decir cerca de 49.000 y 17.000, respectivamente.

El momento de mayor tráfico en la página se registró a las 00:45.

En ese sentido, también comunicaron cuáles son los productos más buscados en la ciudad. Lista estuvo encabezada por heladeras, seguida por zapatillas, notebooks, lavarropas y sillones, en ese orden.

Además, precisaron que las categorías más visitadas en el inicio de la campaña fueron "electrodomésticos, ropa y viajes", y que el descuento promedio se mantuvo en torno al 30%.

Por otro lado, el organismo también brindó las cifras a nivel nacional. Conforme a la información difundida, fueron superadas las dos millones de visitas en las horas iniciales, con un pico de tráfico a las 00:45, con 73.000 usuarios conectados en simultáneo.

Electrodomésticos fue la sección más visitada tanto en Mar del Plata como en todo el país, según los primeros datos publicados.

A su vez, detallaron que la mayor cantidad de usuarios provino desde la provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Caba), seguidas por Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Tucumán, Salta, Entre Ríos, Neuquén y Corrientes.

En tanto a las secciones más visitadas, las tres primeras en todo el país son las mismas que en Mar del Plata, añadiendo a "muebles y maquillaje" en el cuarto y quinto puesto.

“Desde Cace trabajamos para que la experiencia de los usuarios mejore en cada edición de CyberMonday", señaló su director institucional, Gustavo Sambucetti, quien remarcó que los números registrados "muestran la confianza de los consumidores de todo el país en el evento".