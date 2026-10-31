La Universidad Nacional de Mar del Plata distinguirá a León Gieco y al histórico vicepresidente de Bolivia

Será el jueves próximo en la Plaza de la Memoria del Complejo Universitario Manuel Belgrano, ubicado en Funes 3350.

La Universidad Nacional de Mar del Plata (Unmdp) entregará el próximo jueves 5 de noviembre dos reconocimientos honoríficos a referentes de la cultura y el pensamiento latinoamericano. Mientras el músico León Gieco recibirá el título de Profesor Extraordinario, en la categoría de Profesor Honorario, el ex vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, será distinguido con el título de Doctor Honoris Causa.

La actividad, organizada por la Facultad de Humanidades a través del Centro de Estudios Socio Históricos de América Latina Contemporánea (Cesalc), se realizará en la Plaza de la Memoria del Complejo Universitario Manuel Belgrano, ubicado en Funes 3350.

García Linera fue vicepresidente de Bolivia en fórmula con Evo Morales entre 2006 y 2019.

A las 11 será el turno del cantante, reconocido por su trayectoria artística y su compromiso social, quien es una figura central de la música popular argentina, con una obra atravesada por la defensa de los derechos humanos y las causas sociales.

La ceremonia se realizará este jueves 5 de noviembre en el Complejo Universitario.

Por la tarde, a las 15, la casa de altos estudios distinguirá al sociólogo e intelectual boliviano que formó parte del Gobierno de su país desde 2006 hasta 2019. Su trayectoria académica y política está vinculada al análisis de los procesos sociales y políticos de América Latina.