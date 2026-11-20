En virtud de que este lunes 23 de noviembre será feriado en conmemoración del Día de la Soberanía Nacional y que el domingo habrá asueto administrativo debido a la celebración del Día de Santa Cecilia, (patrona de Mar del Plata), se informa cómo funcionarán las guardias de los distintos servicios durante el fin de semana largo.

Los Centros de Salud que permanecerán abiertos este sábado, domingo y lunes son: Ameghino (Luro 10.052), Batán (Calle 145 y 132), La Peregrina (Ruta 226, kilómetro 17), Playa Serena (Calle 445 número 360) y Oñativia (José Hernández 475).

Asimismo, el lunes 23 de 8 a 20, habrá demanda espontánea en el Centro de Salud Alto Camet (Cura Brochero 7100).

Sumado a esto, el Centro de Salud 1 - ubicado en Colón y Salta- permanecerá abierto el sábado 21 de 8 a 18, brindando vacunación de calendario, antigripal y atención por consultorio antirrábico.

Además, también habrá demanda espontánea odontológica el sábado, de 8 a 14, en el Centro de Salud 1 y en los CAPS Ameghino y Batán.

Ante cualquier emergencia médica se podrá llamar Same al 107 las 24 horas y al 109, la línea gratuita de salud mental.

Desde el Ente Municipal de Servicios Urbanos (Emsur) se confirmó que la recolección de residuos será normal.

En cuanto a los cementerios, con motivo del feriado del 23 de noviembre, en el Cementerio La Loma el horario de atención de la Administración será de 8 a 14. La introducción a depósito temporario será de 9 a 12:30. En tanto, el portón principal de Almafuerte y Bernardo de Irigoyen abrirá de 8 a 17:30, mientras que el acceso por Paso y Bernardo de Irigoyen estará disponible de 8 a 13.

Con respecto al Cementerio Parque, por su parte, el horario de apertura de portones del predio será de 7 a 17. La Administración funcionará de 7:30 a 12:30 y el horario de ingreso de servicios fúnebres será de 9 a 12.

La Secretaría de Seguridad trabajará con guardias mínimas y de urgencias a través del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM), la Patrulla Municipal, Tránsito y la línea 103 de Defensa Civil. En caso de emergencias, los vecinos pueden comunicarse al 911. En cuanto al servicio de seguridad en playas habrá guardias en todos los balnearios de 8 a 20.

En relación a Desarrollo Social, el Equipo de Atención a la Niñez en Situación de Riesgo atenderá las 24 horas en la línea 102.

Por asesoramiento en violencia de género se podrá llamar al 144. En caso de emergencia contactar al 911.

En cuanto a la atención a personas en situación de calle, está disponible la opción 5 del 147, el teléfono del parador Las Américas 465-0443 y el WhatsApp 2235209122.

Por último, en Obras Sanitarias se mantendrán las guardias operativas por los servicios de agua, cloacas y desagües pluviales.

Por consultas los vecinos podrán comunicarse por WhatsApp al 2236948900 ó llamando al 0810-666-2424. También en el sitio www.osmgp.gov.ar se pueden realizar trámites y consultas.