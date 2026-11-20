El fin de semana largo es una oportunidad para hacer una pausa, dejar atrás la rutina y dedicarle tiempo a eso que tanto se disfruta: la naturaleza, los momentos de descanso y la buena gastronomía. Mar del Plata reúne todo eso y mucho más.

Playas, espacios naturales, propuestas al aire libre, sabores para disfrutar a cualquier hora, una variada oferta nocturna y una agenda repleta de espectáculos forman parte de una combinación que invita a cambiar de ritmo y disfrutar cada momento.

Playa todo el año

Con 47 kilómetros de playa, ¡es lógico que sea el primer plan a realizar apenas se llega a Mar del Plata! Es que no hace falta que sea verano para mojar los pies en el agua o caminar por la orilla del mar.

Hay playas más céntricas o más alejadas, tanto hacia el sur como hacia el norte. Más populosas o más calmas, con diferente tipo de oleaje y con variedad de servicios en sus balnearios. Algunas son más elegidas por las familias, otras por los jóvenes y están también las que tienen escuelas de surf y stand up paddle. La propuesta ideal es visitar una distinta cada día.

Sabores Marplatenses

Quienes amen la buena gastronomía y probar diferentes sabores están en el lugar correcto.

Al momento de almorzar o cenar los imperdibles son los clásicos platos elaborados con pescados, las cazuelas de mariscos y también las carnes acompañadas con verduras y hortalizas cultivadas en la zona.

Las medialunas son el infaltable de los desayunos y meriendas, pero también aparecen los tradicionales churros y alfajores. Al caer el sol, será el momento de las bebidas típicas de la ciudad: la cerveza artesanal, el gin y el vermuth. Y claro que no podemos dejar de destacar los helados artesanales marplatenses, ideales para cualquier momento del día.

Vida nocturna

Cuando cae el sol, comienza el disfrute de la noche marplatense.

Las propuestas son muchas y pueden ser recorrer las cervecerías artesanales y los bares de fábrica para degustar los mejores estilos, conocer alguna vermutería, ir a bares a probar algún trago de autor, cenar los más deliciosos platos en restaurantes, probar suerte en los bingos y casinos, ver los mejores espectáculos y también bailar en boliches frente al mar hasta que salga el sol.

La diversión está 100% asegurada.

La gran oferta cultural

Espectáculos de todo tipo llenan la ciudad de movimiento durante todo el año y los fines de semana largos, ¡la agenda se multiplica!

Hay opciones para todos los gustos: espectáculos de teatro locales y nacionales, recitales de bandas y cantantes de diferentes géneros, festivales, obras de teatro para toda la familia, eventos deportivos, ¡y mucho más!

Entre los destacados del fin de semana largo se encuentra Midachi con su gira despedida (21/11 – Centro de Arte Radio City – Roxy – Melany); el Festival Etcétera, que combina arte, diseño y creatividad (21/11 – Villa Victoria); Viuda e Hijas, con Nora Cárpena, María Valenzuela, Iliana Calabró, y Paula Morales (21/11 – Centro de Arte Radio City – Roxy – Melany); Fabiana Cantilo, en una noche de rock y clàsicos (21/11 – BrewHouse Puerto); Tan Biónica, presentando su disco “El Regreso” (21 y 22/11 – Polideportivo Mar del Plata); La Vela Puerca – Las Pelotas y Rocco Posca, que llegan juntos en una misma fecha (22/11 – Arena Mar del Plata), entre muchísimos otros espectáculos que se suman a la amplia cartelera local.

Diversión y entretenimiento

Animarse a hacer un paseo aéreo o volar en un parapente, descubrir vistas espectaculares desde el mar, alquilar una bicicleta para recorrer la costa o los barrios tradicionales, elegir uno de los lugares para pasar el día o hacer trekking son algunas de las actividades recreativas entre las que se puede elegir.

Practicar surf, stand up paddle o golf también aparecen siempre como buenas alternativas deportivas.



Cuando se busca una opción divertida para los más chiquitos lo ideal es llevarlos a saltar sin parar en un parque de camas elásticas o probar la destreza en puentes colgantes, tirolesas y muros de escalada del primer parque aéreo de la ciudad.

Aire libre y naturaleza

Para los que buscan naturaleza y aire libre, la alternativa perfecta es alejarse unos pocos kilómetros para llegar a Laguna y Sierra de los Padres, ubicadas a 30 minutos del centro de la ciudad.

El entorno de bosques de araucarias y montes de eucalipto hacen de la laguna un escenario único para disfrutar del aire libre haciendo un picnic, pescando o practicando remo y canotaje en sus aguas tranquilas.

Muy cerca se ubica Sierra de los Padres: divertirse en algunos de los establecimientos recreativos, visitar sus centros comerciales, conocer la Gruta de los Pañuelos, almorzar o tomar un café con las increíbles vistas de las sierras y los campos cultivados, son algunas de las opciones que te ofrece este hermoso barrio.

También se destaca la zona de Chapadmalal por su entorno natural y tranquilo. Este paradisíaco lugar se erige entre dunas, mar y acantilados y asegura una total desconexión. Se ubica a 20 minutos de Mar del Plata hacia el sur y está conformada por diferentes urbanizaciones entre las que se encuentran Playa Chapadmalal, San Eduardo, Los Lobos, Santa Isabel, El Marquesado y San Eduardo del Mar.

Los clásicos de siempre

Por supuesto que nunca faltan los tradicionales paseos, esos que todos quieren conocer y para los que siempre hay un espacio en la estadía para visitarlos, renovar la foto familiar o sacarse por primera vez esa postal infaltable: la rambla, el Monumento a los Lobos Marinos, el Torreón del Monje o el Puerto.

Para no perderse nada recomendamos ingresar a www.turismomardelplata.gob.ar para encontrar más información de eventos y atractivos de la ciudad.

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