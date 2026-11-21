La tensión fue total, ya que dentro de la casa había un menor de edad.

Un nuevo hecho de inseguridad generó preocupación entre los vecinos de la zona sur de Mar del Plata. Esta vez, dos hombres intentaron entrar a robar en una casa del barrio Los Acantilados, pero al no poder abrir la puerta terminaron llevándose objetos del jardín.

Ocurrió esta tarde en una vivienda sobre la calle Jorge Newbery y quedó registrado por las cámaras de seguridad. En las imágenes se puede observar cómo los dos sospechosos llegan en una moto y uno de ellos desciende e intenta abrir la puerta de la casa mientras el otro se queda "de campana", vigilando los movimientos de la zona.

Al no conseguir entrar, el delincuente empezó a juntar algunos objetos del exterior de la casa y a llevarlos hacia la vereda. Más tarde se lo escucha llamar al otro hombre, quien se acerca con la moto y ayuda a cargar las cosas antes de escapar.

Según relató la familia damnificada, los delincuentes se llevaron dos envases de garrafas y una motoguadaña. El momento fue de terror, ya que dentro de la vivienda se encontraba un menor de edad.

Con este, tres robos

Este es el tercer robo de las mismas características que sufre la familia en su propiedad. Según contó la vecina de Los Acantilados a 0223, la vez anterior los delincuentes "nos vaciaron la casa". En esos robos no contaban con las cámaras de seguridad que hoy sí dejaron en evidencia a los ladrones.

"La inseguridad crece día a día. La zona sur de Mar del Plata está muy desprotegida", expresó la mujer, quien remarcó su preocupación por la reiteración de los delitos en el barrio: "Es muy angustiante vivir así".