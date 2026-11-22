Tras golpear con el Bora, lo hizo chocar con un Gol que estaba estacionaod metros adelante.

Una familia del barrio Bernardino Rivadavia estaciona su vehículo por las noches a la vuelta de su vivienda, justo enfrente de una dependencia policial, con la intención de evitar que se lo roben. Sin embargo, durante la madrugada de este domingo una camioneta lo chocó, le causó serios destrozos y se dio a la fuga.

El insólito episodio se registró alrededor de las 6:22 sobre la calle Chile, entre Rawson y Alberti, en la misma cuadra donde se encuentra la Comisaría Cuarta. Las cámaras de seguridad de una propiedad de la zona permitieron reconstruir cómo se desarrolló el siniestro.

Según se observa en la filmación a la que accedió 0223, un vehículo que sería una Ford EcoSport circulaba por el carril derecho y colisionó violentamente contra el Volkswagen Bora de las víctimas. A raíz del impacto, el auto fue desplazado varios metros y terminó chocando contra otro rodado, un Volkswagen Gol perteneciente a un vecino.

Segundos después del accidente, el conductor continuó su marcha a baja velocidad por Chile, sin detenerse para hacerse responsable de lo sucedido.

El Bora sufrió importantes daños en la parte trasera izquierda, con una fuerte deformación de la carrocería, la rotura de la óptica y el desprendimiento del paragolpes, que quedó parcialmente colgando. El impacto también afectó el guardabarros y la chapa ubicada junto al baúl.