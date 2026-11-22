Un hombre acusado de intentar abusar sexualmente a una mujer, amenazarla y atacar a tiros la vivienda seguirá alojado en la Unidad Penal N°44 de Batán tras la decisión de la Justicia de Garantías de convertir en prisión preventiva la detención.

La investigación a cargo del fiscal Carlos Russo logró probar que el 19 de septiembre de 2025 Matías Braian Marcos. Llegó a una vivienda en la avenida Polonia al 300 e intentó abusar sexualmente a la propietaria mediante tocamientos e intentos de besarla por la fuerza. La mujer se resistió y le advirtió que denunciaría lo sucedido y el acusado habría amenazado con matarla si contaba lo ocurrido.

Fiscal Carlos Russo.

Horas después, durante la siguiente madrugada, dos hombres llegaron a la vivienda a bordo de un Volkswagen Virtus blanco: mientras uno conducía, el otro descendió y efectuó múltiples disparos contra la casa y directamente hacia la víctima, que se encontraba en su cama.

La causa por el ataque que provocó daños materiales y puso en riesgo la vida de los moradores reunió testimonios, registros de cámaras de seguridad, pericias balísticas y otras evidencias que permitieron considerar acreditada, con el grado de probabilidad requerido para esta instancia, la participación de Marcos en los hechos.

Desde la Unidad Funcional de Instrucción N°7 imputaron los delitos de abuso sexual en grado de tentativa, coacción, abuso de armas y daño, en concurso real: los dos primeros delitos se le atribuyen como autor y los restantes como coautor.

Se resolvió en Tribunales.

Para conceder la prisión preventiva, el Juez Juan Tapia también valoró sus antecedentes penales: tenía dos condenas previas, una de ellas de tres años de prisión efectiva, y se encontraba detenido por incumplir reglas de conducta vinculadas a esa condena. Además, se consideraron posibles riesgos de intimidación a las víctimas y de entorpecimiento de la investigación.

La resolución dispuso que la medida sea revisada dentro de un plazo máximo de 60 días para evaluar el avance de la causa y si continúan vigentes los motivos que justificaron el encierro cautelar.