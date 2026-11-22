Tiene múltiples antecedentes, quiso abusar a una mujer y le atacó a tiros la casa
La Justicia de Garantías dictó la prisión preventiva de Matías Braian Marcos. Seguirá alojado en el complejo penitenciario de Batán.
Por Redacción 0223
PARA 0223
Un hombre acusado de intentar abusar sexualmente a una mujer, amenazarla y atacar a tiros la vivienda seguirá alojado en la Unidad Penal N°44 de Batán tras la decisión de la Justicia de Garantías de convertir en prisión preventiva la detención.
La investigación a cargo del fiscal Carlos Russo logró probar que el 19 de septiembre de 2025 Matías Braian Marcos. Llegó a una vivienda en la avenida Polonia al 300 e intentó abusar sexualmente a la propietaria mediante tocamientos e intentos de besarla por la fuerza. La mujer se resistió y le advirtió que denunciaría lo sucedido y el acusado habría amenazado con matarla si contaba lo ocurrido.
Horas después, durante la siguiente madrugada, dos hombres llegaron a la vivienda a bordo de un Volkswagen Virtus blanco: mientras uno conducía, el otro descendió y efectuó múltiples disparos contra la casa y directamente hacia la víctima, que se encontraba en su cama.
La causa por el ataque que provocó daños materiales y puso en riesgo la vida de los moradores reunió testimonios, registros de cámaras de seguridad, pericias balísticas y otras evidencias que permitieron considerar acreditada, con el grado de probabilidad requerido para esta instancia, la participación de Marcos en los hechos.
Desde la Unidad Funcional de Instrucción N°7 imputaron los delitos de abuso sexual en grado de tentativa, coacción, abuso de armas y daño, en concurso real: los dos primeros delitos se le atribuyen como autor y los restantes como coautor.
Para conceder la prisión preventiva, el Juez Juan Tapia también valoró sus antecedentes penales: tenía dos condenas previas, una de ellas de tres años de prisión efectiva, y se encontraba detenido por incumplir reglas de conducta vinculadas a esa condena. Además, se consideraron posibles riesgos de intimidación a las víctimas y de entorpecimiento de la investigación.
La resolución dispuso que la medida sea revisada dentro de un plazo máximo de 60 días para evaluar el avance de la causa y si continúan vigentes los motivos que justificaron el encierro cautelar.
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