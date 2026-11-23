Un grupo de personas encapuchadas fue captado por las cámaras de seguridad de un vecino mientras descendía de un techo y escapaba rápidamente por la vereda durante la madrugada. Las imágenes generaron preocupación entre los habitantes de la zona, que advierten sobre el avance de la inseguridad en el barrio.

El episodio ocurrió alrededor de las 3.15 en Cabildo, entre Teodoro Bronzini y Tierra del Fuego, en el barrio Bernardino Rivadavia. El hecho quedó registrado por una cámara de seguridad particular y las imágenes fueron compartidas con 0223.

En el video se observa cómo varias personas descienden desde un techo y, una vez en la calle, se dan a la fuga a toda velocidad. Todos los involucrados llevaban sus rostros cubiertos con capuchas, lo que impidió identificarlos a partir de las imágenes.

Tras lo sucedido, los vecinos manifestaron su preocupación por la situación que atraviesa el barrio y aseguraron que la inseguridad está fuera de control. Según señalaron, los hechos delictivos generan cada vez más temor entre quienes viven en la zona.

Asimismo, remarcaron que no encuentran medidas de seguridad suficientes para prevenir este tipo de situaciones y evitar convertirse en nuevas víctimas de la delincuencia.

Ante este escenario, los habitantes de la zona reclamaron mayor presencia policial y más patrullajes preventivos, con el objetivo de reforzar la seguridad y llevar tranquilidad a los vecinos.