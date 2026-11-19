Más de 550 personas se inscribieron en el primer Congreso Provincial de Juicio por Jurados, que se desarrolla este jueves y viernes en la Facultad de Derecho.

En el marco del 1° Congreso Provincial de Juicio por Jurados Mar del Plata, el juez del Tribunal Criminal N° 3, Federico Wacker, destacó la importancia de dar a conocer este sistema de participación ciudadana y lograr que los vecinos se amiguen con la posibilidad de intervenir en la administración de justicia, una experiencia que definió como "transformadora".

Según explicó el magistrado a 0223, "uno de los puntos importantes es justamente el juicio por jurados, debido a que no es conocido por los vecinos y hay mucha gente que todavía no está familiarizada", con la intención de que "la gente de Mar del Plata empiece a conocer más sobre este derecho-deber que tiene de participar en el servicio de administración de justicia".

Más de 550 personas se inscribieron en el primer Congreso Provincial de Juicio por Jurados, que se desarrolla este jueves y viernes en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Mar del Plata.

En esa línea, sostuvo que "lo principal es que sepan que existe, que uno puede ser citado y que le den un valor positivo a eso, que es una reserva de poder en el sentido de venir a tribunales, participar y terminar resolviendo los casos penales más graves".

Por otro lado, Wacker detalló que se registraron más de 550 inscriptos en el evento gratuito, que se desarrollará este jueves 19 y viernes 20 de noviembre en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Mar del Plata (Unmdp), con la participación de referentes judiciales, académicos y especialistas de distintos puntos de la provincia.

El congreso es organizado de manera conjunta por el Colegio de Magistrados y Funcionarios de la Provincia de Buenos Aires, el Colegio de Magistrados y Funcionarios del Departamento Judicial de Mar del Plata, la Red de Jueces Penales Bonaerenses, la Facultad de Derecho de la Unmdp, el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip) y la Asociación Argentina de Juicio por Jurados, entre otras entidades.

El juicio por jurados permite que ciudadanos comunes participen en la resolución de los casos penales más graves y formen parte de la administración de justicia.

La apertura oficial está prevista para este jueves, con la presencia del ministro de Justicia y Derechos Humanos bonaerense, Juan Martín Mena. A lo largo de las dos jornadas se abordarán distintos ejes vinculados al funcionamiento del sistema, entre ellos la perspectiva de género, la jurisprudencia del Tribunal de Casación Penal bonaerense, el rol de las partes durante la etapa preliminar y la presentación de observatorios universitarios de jurados.

Además, Wacker se refirió a las actividades que han desarrollado en distintas escuelas para que los jóvenes conozcan cómo se llevan adelante los juicios por jurados y destacó que se trata de una experiencia que "es un antes y un después".

"El antes es desconcierto, incertidumbre, miedo y muchas veces, enojo. Y durante el juicio hay una transformación que implica también un aprendizaje democrático y constitucional. Es una experiencia transformadora que cambia a los ciudadanos que intervienen", concluyó el juez.