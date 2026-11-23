Dos ladrones que se desplazaban en bicicleta le robaron una cadena a una joven en el centro de Mar del Plata y un hombre mayor intentó detenerlos, pero perdió el equilibrio y cayó de espaldas, a centímetros de golpearse la cabeza contra el escalón de un edificio.

El episodio se registró alrededor de las 13:15 de este lunes en Las Heras, entre las avenidas Colón y Patricio Peralta Ramos, donde dos delincuentes circulaban en los rodados por la vereda y uno de ellos le arrancó el collar a una mujer.

En ese momento, junto a la víctima se encontraba un grupo de jubilados. Uno de los hombres se acercó al segundo atacante, quien también intentó arrebatarle otra pertenencia a la joven, y quiso impedir que escapara.

Sin embargo, cuando trató de sujetarlo de la ropa, entre los manotazos trastabilló y cayó de espaldas, a punto de golpearse la cabeza contra el escalón de un edificio. De inmediato, las mujeres que caminaban junto a él lo asistieron y el hombre logró reincorporarse.

Por su parte, los llamados "bicichorros" escaparon del lugar y quedaron registrados por las cámaras de seguridad de la zona.