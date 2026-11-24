Un hombre de 44 años fue aprehendido el martes a la madrugada luego de una breve persecución tras ser sorprendido cuando sustraía la batería de una camioneta estacionada en barrio Don Bosco.

El procedimiento fue realizado por personal del Comando de Patrullas Norte tras advertir en calle Don Bosco entre Bolívar y Colón a un sujeto junto a una camioneta Nissan Frontier, con el capot abierto y la batería ya retirada de su alojamiento.

Llaves secuestradas.

Al advertir la presencia policial, el hombre intentó disimular su accionar y luego escapó en una bicicleta, llevando consigo el elemento sustraído, pero fue interceptado en calle Primero de Mayo, entre Colón y Brown: durante el procedimiento se secuestraron tres llaves fijas que llevaba en un morral

La fiscal de Flagrancia Mariana Baqueiro dispuso la aprehensión del sospechoso por tentativa de robo, la notificación de la formación de causa y su traslado a Tribunales.