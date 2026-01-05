Lo atraparon por robar una batería y la pareja agredió a la policía

La batería fue robada en la zona de Catamarca casi Rodríguez Peña.

Dos hombres de 39 y 55 años que robaron la batería de un auto estacionado fueron aprehendidos el lunes a la madrugada por personal policial tras un llamado al 911. La mujer de uno de ellos también fue reducida cuando llegó al lugar e intentó agredir al personal policial.

Oficiales del Grupo de Patrulla Motorizada (GPM) llegaron a la zona de Catamarca casi Rodríguez Peña donde redujeron a los dos sujetos que sustrajeron la batería de un VW Gol Trend.

En momentos en que los uniformados identificaban a los individuos, se acercó una mujer de 44 años quien dijo ser la pareja de uno de ellos e intentó agredir al personal actuante, por lo que fue demorada.

Las tres personas fueron trasladadas a la comisaría segunda en el marco de una causa en trámite ante la fiscalía de Flagrancia.

La fiscal Mariana Baqueiro imputó a los hombres del delito de robo en grado de tentativa y dispuso su traslado a Tribunales para prestar declaración.

En el caso de la mujer se formó causa por resistencia a la autoridad aunque sin tomar medidas restrictivas de la libertad.