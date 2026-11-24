Operativos de control en cinco barrios: secuestraron motos por falta de documentación y medidas de seguridad

La Patrulla Municipal desplegó un operativo de control y prevención de tránsito en distintos sectores de Mar del Plata, con el apoyo de efectivos policiales. Durante los procedimientos, secuestraron motocicletas que circulaban sin la documentación obligatoria y en condiciones que no cumplían con los requisitos para transitar.

Los controles se desarrollaron entre las 23.30 y las 3 de la madrugada y abarcaron los barrios Florencio Sánchez, Fortunato de la Plaza, El Martillo, Bosque Alegre y Las Heras.

La Patrulla Municipal y la Policía realizaron controles nocturnos en distintos puntos de Mar del Plata.

Según se informó, durante los procedimientos se detectaron numerosas irregularidades. Entre ellas, la falta de documentación de los rodados, vehículos que no se encontraban en condiciones para circular, falta de patentes y conductores que no utilizaban los elementos de protección obligatorios, como el casco.

Los operativos contaron con la participación de agentes de la Patrulla Municipal y el acompañamiento de personal policial, en el marco de las tareas de prevención y fiscalización del tránsito que se llevan adelante en distintos puntos de la ciudad.

La intervención apuntó a detectar infracciones y retirar de circulación aquellas motocicletas que no reunían las condiciones necesarias para transitar.