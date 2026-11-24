Ante la caída de convenios con prestadores médicos y un gran porcentaje de las farmacias de Mar del Plata, desde la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) iniciaron un plan de lucha y realizaron presentaciones judiciales para exigir el restablecimiento urgente de las prestaciones.

Según precisó el gremio en un comunicado, "la crisis de Unión Personal afecta gravemente a trabajadores estatales y jubilados, principalmente del Estado nacional", la cual se agravó a partir de "la desregulación de las obras sociales (Resolución 1926/24) y la liberación de los copagos, en un contexto de fuerte pérdida salarial que supera el 40% desde que asumió Javier Milei".

El gremio solicitó el restablecimiento urgente de las prestaciones.

"Hoy, pacientes crónicos, oncológicos y personas en tratamiento ven vulnerado su derecho a la salud en una ciudad con un sistema sanitario colapsado y un Municipio que no garantiza una red de atención local", denunciaron.

Además de la caída del acuerdo con el centro médico y el corte en farmacias, indicaron que "se suma el cierre de la oficina local" de la entidad, los que provocó que los afiliados no tuvieran atención presencial y "solo cuenten con un chatbot que funciona de 9 a 16 sin dar soluciones".

ATE denunció el corte de cobertura médica y farmacéutica de Unión Personal en Mar del Plata.

En ese sentido, el sindicato remarcó que "el acceso a la salud no puede quedar rehén de conflictos financieros o administrativos" y exigió tanto "la inmediata restitución de los convenios con el Centro Médico, prestadores y farmacias locales", como "la reapertura de una sede física con atención presencial efectiva".

"No se puede sostener una obra social que abandona a cientos de familias. La salud no puede esperar", sentenciaron en el mensaje.