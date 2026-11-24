Hay tiempo hasta el 30 de noviembre para revisar el padrón electoral provisorio y reclamar errores en Mar del Plata.

La cuenta regresiva ya empezó. Los ciudadanos tienen tiempo hasta el 30 de noviembre para consultar el padrón electoral provisorio y verificar que sus datos estén correctamente registrados de cara a las elecciones nacionales de 2027. El plazo permite realizar reclamos ante posibles errores u omisiones, pero también denunciar situaciones particulares, como la aparición de personas fallecidas que todavía figuran habilitadas para votar.

La consulta se realiza a través de la página oficial www.padron.gob.ar, donde se debe ingresar el número de DNI, seleccionar el género y el distrito electoral. En esta oportunidad, el registro muestra el nombre y apellido de los electores, además de la sección y el circuito electoral que les corresponde.

La consulta del padrón electoral permite verificar los datos personales y el circuito asignado para las elecciones nacionales de 2027.

Entre las cuestiones que se recomienda controlar está que la información coincida con los datos personales y el domicilio que figura en el DNI. También es importante que quienes votarán por primera vez el próximo año comprueben que hayan sido incorporados al registro.

Si se detectan errores, omisiones o personas fallecidas que todavía aparecen en el padrón, se puede presentar un reclamo mediante un formulario electrónico habilitado por la Justicia Electoral. En el caso de las denuncias por fallecimiento, es posible adjuntar el certificado correspondiente.

Quienes voten por primera vez en 2027 deben comprobar que fueron incorporados al padrón electoral.

La importancia de realizar estos controles fue uno de los puntos que destacó el abogado especializado en Derecho Electoral y referente de la Universidad Nacional de Mar del Plata, Elvis Toto, en diálogo con Extra (102.1). "Hay que controlar cuál es el circuito que te toca, porque si no se corresponde con el domicilio que tenés en el documento, ahí tenés que hacer un cambio", explicó el especialista. Además, señaló que es una instancia clave para detectar casos de personas fallecidas que todavía aparecen en el registro electoral.

Asesoramiento gratuito en Mar del Plata

Para quienes tengan dificultades al momento de realizar el trámite o necesiten orientación, desde el programa de Formación Ciudadana de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Mar del Plata ofrecen asistencia presencial.

"Nosotros, desde el programa de Formación Ciudadana en la Facultad de Derecho, estamos los martes y jueves, de 10 a 12 y de 16 a 18, en forma presencial, por si alguna persona quiere hacer un reclamo", detalló Toto.

En Mar del Plata ofrecen asesoramiento gratuito para revisar el padrón y realizar reclamos.

El abogado explicó que, además de los errores en los datos personales y las diferencias en el circuito electoral, también reciben consultas por personas fallecidas que continúan figurando en el padrón. En esos casos, indicó que se puede presentar un formulario electrónico y adjuntar el certificado de defunción. "A veces la gente se confunde o no sabe manejar la plataforma, entonces nosotros desde la Facultad podemos hacer el trámite", sostuvo.

Los errores u omisiones del padrón se pueden reclamar mediante un formulario electrónico de la Justicia Electoral.

También aclaró que quienes se acerquen fuera de los horarios de atención pueden dejar un número de teléfono para que los integrantes del programa se comuniquen posteriormente y los ayuden con la gestión. "El que quiera que lo ayudemos a hacer, que pase en cualquier momento", concluyó.