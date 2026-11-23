A pesar del movimiento turístico, los comercios de Mar del Plata vendieron menos durante el fin de semana largo.

El movimiento turístico que registró Mar del Plata durante el fin de semana largo no se tradujo en un repunte para los comercios y volvió a encender una señal de alerta. De acuerdo con un relevamiento de la Unión del Comercio, la Industria y la Producción (Ucip), las ventas minoristas medidas en unidades físicas cayeron un 3,8% en comparación con el mismo feriado de 2025.

El sondeo, realizado a través del Departamento de Estudios Sociales y Económicos (Dese) de la entidad, reveló que para un 44,9% de los comerciantes consultados las expectativas de ventas se cumplieron parcialmente, mientras que el 34,7% manifestó que no logró alcanzarlas. Apenas el 20,4% sostuvo que tuvo los resultados que esperaba.

Uno de los aspectos del informe es que la llegada de turistas no necesariamente se reflejó en un mayor consumo. Al evaluar la afluencia de visitantes, el 61,3% de los encuestados la calificó como regular, el 22,4% como buena y el 16,3% como mala.

La llegada de visitantes fue moderada y el consumo se mantuvo contenido durante el fin de semana largo.

La relación entre el movimiento de público y el desempeño comercial también mostró resultados dispares: el 38,8% no registró variaciones y el 34,7% advirtió que hubo más gente, pero las ventas se mantuvieron iguales. Por su parte, el 14,3% señaló que aumentaron tanto la circulación de personas como las compras, el 10,2% indicó que disminuyeron ambas variables y el 2% restante percibió más visitantes, aunque menos ventas.

"Mar del Plata volvió a demostrar su capacidad para atraer visitantes, pero el desafío es transformar ese movimiento en consumo efectivo para el comercio local. La caída del 3,8% en unidades y el alto porcentaje de expectativas cumplidas sólo parcialmente muestran un turista más cuidadoso, con estadías breves y presupuestos ajustados", analizó el presidente del organismo, Blas Taladrid.

El resultado de Mar del Plata se inscribe en una tendencia nacional de menor movimiento turístico y consumo. Según el relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came), 1.410.000 turistas viajaron por el país durante el fin de semana largo y generaron un impacto económico directo de $332.557 millones.

El movimiento turístico del fin de semana largo no se tradujo en un aumento de las ventas comerciales en Mar del Plata.

La cantidad de viajeros disminuyó un 17,4% respecto de la misma fecha de 2025, aunque la comparación estuvo condicionada por la duración del descanso: el año pasado había sido de cuatro días. También incidió la cercanía con los feriados extraordinarios dispuestos por la visita del papa León XIV a comienzos de noviembre, conforme al estudio.

En cuanto al comportamiento de los turistas, la estadía promedio fue de dos días y el gasto diario alcanzó los $118.770, con una caída real interanual del 3,1%. A su vez, el gasto total se redujo un 30,3% en términos reales, como consecuencia de la menor cantidad de viajeros, las estadías más breves y un consumo diario más moderado.

En materia de transporte, la venta de pasajes de ómnibus de larga distancia creció un 48% respecto de un fin de semana habitual de noviembre, y en ese punto Mar del Plata se ubicó, junto con Córdoba y Mendoza, entre los destinos más elegidos por quienes viajaron en micro.

El relevamiento del Dese se realizó en los centros comerciales a cielo abierto con mayor impacto turístico, especialmente en microcentro y Güemes. La muestra incluyó comercios de alimentos y bebidas, calzado, accesorios, joyería, indumentaria, artículos para celulares, bijouterie, óptica, marroquinería, librería, indumentaria deportiva, artesanías, juguetería e indumentaria infantil, entre otros.