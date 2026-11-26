Un macabro hallazgo conmocionó a la zona rural de Pilcaniyeu, en Río Negro, donde la Policía encontró restos humanos en avanzado estado de descomposición durante la búsqueda de un hombre de 85 años. El descubrimiento se produjo en el paraje La Fragua, a unos 38 kilómetros al noroeste de la localidad, y la Justicia intenta establecer qué ocurrió y confirmar si pertenecen al poblador desaparecido.

El macabro hallazgo del cadáver en la zona rural

La investigación comenzó el lunes 23 de noviembre, cerca de las 23.30, cuando el hijo del adulto mayor denunció que no lograba encontrarlo. Había regresado de Bariloche después de una semana de ausencia y, al llegar al establecimiento rural donde vivían, advirtió que su padre no estaba. Primero recorrió los alrededores por sus propios medios y, al no obtener resultados, recurrió a las autoridades.

El cadáver fue hallado cerca de un arroyo.

A primera hora del martes, efectivos de la Subcomisaría 75ª y personal de la Brigada Rural organizaron un rastrillaje por los alrededores de la estancia San Ramón. Después de aproximadamente dos horas, localizaron una caja torácica, miembros inferiores y restos de vísceras a unos 500 metros de la vivienda, junto a un arroyo. A unos 15 metros también encontraron un cráneo humano.

El Gabinete de Criminalística intervino para realizar las pericias tanto en el sitio como en la vivienda. Según las primeras evaluaciones, los restos habrían permanecido varios días expuestos a la acción de animales silvestres. Los investigadores no encontraron rastros que permitan sostener una hipótesis criminal y una de las posibilidades que se analiza es que el anciano haya sufrido una caída mientras andaba a caballo.

El cuerpo quedó expuesto a los animales salvajes.

El fiscal Gerardo Miranda quedó a cargo de las actuaciones y dispuso las medidas necesarias para esclarecer el caso. La autopsia, prevista para este jueves en Bariloche, permitirá avanzar en la identificación y determinar la causa del fallecimiento. Hasta contar con esos resultados, no hay una explicación confirmada sobre las circunstancias de la muerte.