En la mañana del jueves 26 de noviembre de 2026, una serie de accidentes viales alteró la circulación sobre la Ruta Nacional 19, en las inmediaciones de la ciudad de Córdoba. El primer hecho, de consecuencias fatales, ocurrió cuando un peatón fue atropellado mientras intentaba cruzar la calzada.

Choque fatal en ruta 19: murió un peatón atropellado

El siniestro fatal se registró en el kilómetro 330, próximo a la planta de Coca-Cola en el camino hacia Malvinas Argentinas. Según detallaron fuentes policiales, un Chevrolet Corsa embistió al hombre, quien falleció en el acto debido al fuerte impacto. Hasta el momento, la identidad de la víctima no ha sido confirmada.

Para atender la emergencia, la Policía Caminera y la Patrulla Rural se hicieron presentes en el lugar, donde implementaron un corte total del tránsito sobre la Ruta Nacional 19 mientras se realizaban las pericias correspondientes. Se establecieron desvíos para los vehículos a través de la ruta provincial A-188, con la intención de mantener el orden hasta la llegada de la Policía Judicial y la finalización de los operativos.

La circulación en la Ruta Nacional 19 quedó afectada por un choque fatal y otro accidente ocurrido minutos después.

Minutos después, cuando el tránsito ya se encontraba interrumpido y con desvíos en funcionamiento, otro accidente se produjo a pocos kilómetros de distancia, generando aún más complicaciones en la circulación. En este caso, un auto y una moto colisionaron a la altura de la Rotonda Palmar, en el ingreso y salida hacia Jesús María.

El choque entre ambos vehículos causó un corte parcial de la calzada en dirección a la ciudad de Córdoba, sumando caos al tránsito ya afectado por el accidente fatal previo. Las autoridades continúan trabajando para restablecer la normalidad en la zona.