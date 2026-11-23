Un nene de 6 años murió electrocutado en el barrio Siglo XXI, en Santiago del Estero, luego de tocar un food truck instalado sobre una vereda. La víctima fue identificada como Francisco Emir Orellana, quien estaba jugando en la calle cuando recibió una descarga al entrar en contacto con la estructura metálica del puesto gastronómico. Por el hecho, un hombre de 29 años quedó detenido e imputado por homicidio culposo.

Cómo fue la trágica muerte del nene de 6 años

El chico había llegado de visita a la casa de su hermana y se encontraba jugando en las inmediaciones cuando tocó el carro de comidas. La principal hipótesis de los investigadores apunta a que un cable de la instalación eléctrica de una vivienda se extendía hasta el puesto y habría provocado que la estructura quedara electrificada. Tras el accidente, Francisco fue trasladado de urgencia al Centro de Salud Mamá Antula, donde los médicos constataron que había ingresado en paro y sin signos vitales. Los intentos de reanimación no lograron salvarlo.

Habría habido una falla en el tendido eléctrico.

La investigación derivó en la detención de Rodolfo Iván Gamarra, de 29 años, comerciante domiciliado en el barrio Huaico Hondo. El hombre se presentó ante las autoridades y quedó imputado por homicidio culposo, por disposición del juez Darío Alarcón. Es hermano de Pamela Yohana Díaz, de 35 años, quien había sido aprehendida inicialmente por el caso y señalada como propietaria del carro de comidas, aunque después recuperó la libertad.

En paralelo, peritos de la División Criminalística realizaron tareas en el lugar del hecho y en el centro de salud al que había sido trasladado el nene. Los especialistas trabajaron por disposición del fiscal Martín Silva, mientras el cuerpo de la víctima fue llevado a la morgue. Los investigadores también identificaron a Daniela Saavedra, de 33 años, quien vive frente al sector donde funcionaba el puesto y tendría a su cargo el alquiler del espacio de la vereda.

Otra chica había sido aprehendida por el caso, pero fue liberada.

Después de confirmarse la muerte de Francisco, se dispuso una custodia policial en la vivienda de Saavedra para prevenir posibles represalias. La causa busca establecer cómo se produjo la descarga eléctrica, de qué manera estaba conectada la estructura metálica y qué responsabilidad le corresponde a cada una de las personas involucradas. Por el momento, la principal hipótesis sostiene que una falla en el tendido eléctrico habría dejado el carro con corriente.