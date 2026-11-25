Manuela, la mujer de 103 años que denunciaba que se encontraba encerrada en un geriátrico y aislada de sus amigos, abandonó este miércoles por la tarde el hogar en medio de una protesta y se reencontró con sus seres queridos. "El abrazo que vale oro", graficaron en un video del emotivo momento.

Antes de su salida para verlos, un grupo de amigos de la jubilada se había presentado en el lugar para exigir que le permitieran regresar a su vivienda, ya que permanece lúcida y manifestó en reiteradas ocasiones su rechazo a la decisión que había tomado la hija de una prima suya. Incluso, la propia Manuela había radicado una denuncia y la Fiscalía N° 10 investigaba el caso.

Sus amigos y vecinos se manifestaron este miércoles a la tarde en el geriátrico.

Alejandra, hija de una amiga "de toda la vida" de Manuela, se presentó en la residencia y le remarcó a 0223 que se encontraban "preocupados y desesperados" porque "unos parientes lejanos la trajeron en contra de su voluntad", pese a que ella "se mueve por sus propios medios" y que antes "iba al almacén, cortaba el pasto, estaba con sus gatitos y todos la iban a visitar".

A su vez, volvió a denunciar que no habían podido verla desde que ingresó al geriátrico y advirtió que en su inmueble se registraba movimiento, al tiempo que apuntó contra una presunta maniobra para quedarse con la propiedad y otros bienes. "Tienen sus tarjetas de jubilación y pensión, y ella dijo que tenía cosas de oro. Entonces, todos los vecinos y amigos estamos preocupados porque no sabemos cómo ayudarla", señaló.

En el mismo sentido, Mario, un vecino y amigo de Manuela desde hace setenta años, confirmó la historia en comunicación con este medio y recordó que la mujer "hacía todas las cosas de la casa", pero que "de golpe la metieron en un hogar", del que lo "echaron" cuando intentó visitarla.

Finalmente, después de los testimonios y el reclamo realizado en las puertas de la residencia, Manuela salió del establecimiento y se fundió en abrazos con los vecinos y amigos que lucharon para verla. "No nos dejaban venir a verte", le explicaba una mujer durante el reencuentro.

Más allá de la emoción, desde el geriátrico aclararon que por el momento no regresara a su casa, aunque sus autoridades se comprometieron a dejar que la jubilada reciba todas las visitas que sean posibles.