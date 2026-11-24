Una argentina de 24 años es intensamente buscada en Brasil después de haber sido arrastrada por la corriente de un río en un fuerte temporal. Se trata de Keila Daiana Da Costa, quien se encontraba junto a su novio, Enzo Antonio. Los dos fueron sorprendidos por la crecida del agua mientras circulaban en moto.

Ocurrió en la localidad de Ubatuba, en una de las zonas más afectadas por las intensas lluvias que provocaron inundaciones y desbordes en el norte del estado de San Pablo. Según las autoridades brasileñas, el Departamento de Bomberos desplegó un operativo de emergencia para encontrar a la pareja. En ese período los rescatistas encontraron el cuerpo sin vida del joven. Ahora siguen buscando a Keila.

Las condiciones meteorológicas en Ubatuba entorpecen la búsqueda. Según los registros de las autoridades municipales, cayeron aproximadamente 172 milímetros de lluvia en apenas tres horas, lo que provocó el desborde de cauces, anegamientos y caída de árboles.

El río Indaiá fue uno de los sectores más afectados por la crecida. Las precipitaciones persistentes y la inestabilidad del terreno dificultan las tareas de los equipos de rescate, que trabajan en condiciones adversas para intentar hallar a la joven. Su papá, Rubén Da Costa, expresó su preocupación por la falta de información “No tenemos nada concreto. Se sigue buscando y allá sigue el tiempo feo y llueve”, dijo a Misiones Online.

Según trascendió, Keila había viajado a Brasil para trabajar y reencontrarse con uno de sus hermanos, quien reside allí. La familia permanece a la espera de novedades sobre el operativo y los equipos de emergencia continúan recorriendo el río y sus alrededores.