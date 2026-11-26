La relación con la ciudad balnearia ya tiene más de una década y media de vida.

Marcelo Mazzarello, uno de los actores que protagonizó recordadas novelas de la televisión argentina, encontró en Chapadmalal un lugar para alejarse de la rutina y conectarse con el mar. Su llegada fue casi accidental: viajó por una gira teatral, necesitaba una casa donde alojarse con sus perros y terminó descubriendo el surf. Aquella experiencia cambió su relación con la costa y lo llevó a construir una vivienda que convirtió en su refugio personal.

Cómo es la vida de Marcelo Mazzarello en Chapadmalal

El primer acercamiento ocurrió alrededor de 2011, cuando participaba de una gira del Teatro Nacional Cervantes con funciones en Mar del Plata y Miramar. Como viajaba con tres perros, buscó un alojamiento con espacio exterior y algo de pasto. Durante esa estadía conoció el surf y comenzó a practicarlo. En una entrevista de 2014 contó que la pasión por las olas llegó a modificar sus planes: desde entonces, procuraba que sus viajes incluyeran destinos donde pudiera subirse a una tabla.

El actor participó de varias producciones reconocidas en el país.

La relación con Chapa se volvió cada vez más estrecha. En febrero de 2015, el intérprete contó que había elegido la costa marplatense cuatro años antes y que estaba construyendo una casa en el sitio que consideraba su "lugar en el mundo". Una década después, la vivienda seguía siendo su refugio. En una entrevista realizada allí en enero de 2024, describió el paisaje de lomadas verdes y explicó que el contacto con el mar le daba energía y le permitía despejarse de la rutina porteña. Al mismo tiempo, contó que surfeaba tanto en verano como en invierno.

Su carrera artística, mientras tanto, quedó ligada a algunas de las ficciones más populares de la televisión. Interpretó a Coco en Naranja y media, compartió elenco con Natalia Oreiro en Muñeca brava y participó en Sos mi vida y Por amor a vos. Años después llegó a nuevas generaciones con sus trabajos en El marginal, donde encarnó a Miguel, el Loco Ortiz; y en Maradona, sueño bendito, producción en la que interpretó a Carlos Bilardo. También actuó en películas como Felicidades y La suerte está echada.

El intérprete tiene residencia en Buenos Aires y el corazón en Chapa.

Además de su recorrido como actor, Mazzarello desarrolló proyectos propios como autor, director y productor. En 2024 estrenó El ciudadano modelo, una película que escribió, dirigió, produjo y protagonizó, sobre un hombre que intenta abrir una tanguería y se enfrenta a obstáculos burocráticos. Su vínculo con la costa, sin embargo, tiene una historia mucho más personal: allí encontró una pasión que reorganizó sus viajes, construyó una casa y un espacio para disfrutar del mar junto a su pareja, Florencia Argento. Aunque también mantiene residencia en Buenos Aires, Chapadmalal ocupa un lugar central en su vida.