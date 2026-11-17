Yanina Zilli fue una de las vedettes más populares de los años 90. Su paso por la televisión, especialmente por el ciclo humorístico Rompeportones, y sus temporadas en el teatro de revista la convirtieron en una figura reconocida del espectáculo argentino. Sin embargo, cuando fue madre decidió alejarse de los escenarios y empezar una vida diferente, lejos de la exposición mediática, en Mar del Plata.

Sus encuentros con Luis Miguel, Maradona y Martín Palermo

Nacida en Arequito, Santa Fe, llegó a Buenos Aires con el sueño de convertirse en actriz. Trabajó junto a figuras como Gerardo Sofovich, Emilio Disi y Miguel del Sel, y participó en programas como Brigada Cola y La familia Benvenuto. Durante aquellos años también protagonizó historias sentimentales con personajes muy conocidos: contó que tuvo un encuentro íntimo con Luis Miguel, a quien conoció en una fiesta, y que mantuvo un vínculo cercano con Diego Maradona, con quien compartía largas conversaciones.

La actriz supo ser furor en los 90.

Otro de sus romances fue con Martín Palermo, a quien conoció durante una temporada teatral en Mar del Plata. La anécdota más curiosa de aquella relación ocurrió cuando la prensa la esperaba para fotografiarlos juntos: Zilli contó que llegó a esconder al exdelantero de Boca en la parte trasera de su camioneta para evitar que los descubrieran. También recordó que Guillermo Cóppola la llamaba porque Pelusa quería hablar con ella, aunque describió ese vínculo principalmente como una conexión de confianza y amistad.

La maternidad marcó un antes y un después en su carrera. Después del nacimiento de sus hijos, Ornella y Santino, decidió dejar los escenarios para dedicarse a la familia. Preocupada por la inseguridad en Buenos Aires, se instaló en Mar del Plata, donde encontró una vida más tranquila y desarrolló un emprendimiento propio: abrió una franquicia de Regina Cosméticos. Durante más de una década, la ciudad fue su lugar de residencia, aunque también viajaba frecuentemente a Miami, donde vive su hija mayor.

La modelo tenía un emprendimiento en La Feliz.

El sueño de Zilli de volver al ruedo

Su historia tuvo un nuevo capítulo en 2026, cuando regresó a la televisión como participante de Gran Hermano: Generación Dorada. Antes de ingresar al reality, se había mudado nuevamente a Buenos Aires junto a su hijo Santino y había retomado su actividad comercial. Tras su salida del programa, en septiembre, manifestó su intención de volver a trabajar en los medios. Así, después de años alejada de las cámaras, la exvedette volvió a quedar en el centro de la escena.