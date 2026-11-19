Lautaro Magnani, conocido en las redes sociales como Yireh, tiene 19 años, nació y creció en Mar del Plata y pasó de grabar videos de humor en su habitación a participar en En el barro, la exitosa serie argentina de Netflix. Con más de 1,4 millones de seguidores en TikTok y alrededor de 300.000 en Instagram, el joven creador de contenido dio un paso hacia el mundo de la actuación, aunque detrás de ese logro hay una historia familiar marcada por las dificultades económicas y el esfuerzo de su mamá.

La historia de Lautaro Magnani, pieza fundamental de una serie furor en Netflix

Su camino comenzó frente a una cámara y dentro de su propia casa, donde empezó a publicar videos por diversión. Con el tiempo, las publicaciones ganaron popularidad y las redes sociales se transformaron en una fuente de ingresos. "Cuando empecé a generar dinero con las redes me di cuenta de que esto podía cambiar mi vida", recordó. Lo que había nacido como un pasatiempo terminó convirtiéndose en una oportunidad laboral que le permitió ampliar sus proyectos y acercarse a la actuación.

El creador de contenido viene recorriendo un camino meteórico en las redes.

Una parte central de su historia está vinculada con su mamá, que lo tuvo cuando tenía apenas 17 años y lo crió prácticamente sola. Durante su infancia atravesaron momentos económicos complicados, con dificultades incluso para resolver cuestiones cotidianas de la vivienda. Sin embargo, el joven recuerda aquellos años con cariño y sin reducirlos a las carencias: "Tuve una infancia feliz dentro de las circunstancias que me tocaron vivir". Al mismo tiempo, suele destacar los sacrificios que hizo su madre para salir adelante y sostenerlo.

Por eso, la posibilidad de participar en En el barro tuvo para él un significado que fue mucho más allá de incorporarse a una producción de una gran plataforma. Cuando le contó a su mamá que formaría parte de la serie, ella pasó un día entero llorando de felicidad. "Mi mamá es mi motor. Hizo sacrificios enormes y se puso la familia al hombro", contó. Uno de sus principales objetivos es poder devolverle parte de todo lo que hizo por él y compartir con ella los frutos de un camino que comenzó en una habitación de Mar del Plata.

La llegada a la ficción representó un nuevo paso para Magnani, que construyó una comunidad multitudinaria a partir de sus videos y ahora busca abrirse camino en otro ámbito. En el barro, creada por Sebastián Ortega y estrenada en Netflix en agosto de 2025, se convirtió en uno de los grandes éxitos argentinos de la plataforma: reunió 16,3 millones de visualizaciones durante el segundo semestre de ese año y alcanzó el Top 10 global. El joven marplatense, mientras tanto, advirtió que la experiencia también tiene un mensaje para quienes empiezan desde su ciudad: "Quiero que sepan que no hace falta nacer en Buenos Aires para llegar a lugares importantes. Desde acá también se puede soñar en grande".