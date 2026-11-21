Fue uno de los galanes de la televisión argentina de los años 60, protagonizó éxitos como La familia Falcón y compartió su carrera con algunas de las figuras más reconocidas del espectáculo. Sin embargo, hace más de dos décadas Emilio Comte dejó Buenos Aires y eligió instalarse en Mar del Plata. Por lo pronto, llegó por una propuesta teatral, encontró continuidad laboral y también volvió a enamorarse. Desde entonces construyó en la ciudad una nueva etapa de su vida, sin alejarse de la actuación.

Cómo es el vínculo de Emilio Comte con Mar del Plata

Su vínculo con el mundo artístico comenzó cuando era chico, después de que una maestra descubriera su facilidad para recitar y leer en voz alta. Sus primeros pasos fueron en la radio y, con el tiempo, participó en ciclos históricos como Los Pérez García. En televisión alcanzó popularidad con La familia Falcón, donde tuvo un papel protagónico y se convirtió en uno de los rostros juveniles más reconocidos de la época. También trabajó en teatro y en producciones de autores como Hugo Moser y Abel Santa Cruz.

Comte estuvo casado con la actriz Silvia Merlino.

Durante esos años conoció a la actriz Silvia Merlino, con quien compartió escenarios y pantalla. Se casaron cuando La familia Falcón ya era un éxito y formaron una familia con cuatro hijos: Gabriela, Karina, Luciano y Patricio. La pareja permaneció unida durante más de 25 años, hasta su separación. Merlino murió en 2007, a los 63 años: Comte continuó su camino y, tiempo después, encontró en Mar del Plata un lugar donde recomenzar tanto en lo profesional como en lo personal.

Su llegada a la ciudad no había sido parte de un plan de mudanza. Estaba por viajar a Villa Carlos Paz para hacer temporada cuando recibió una propuesta de Gustavo Giordano, entonces director del Teatro Auditorium, para participar en un proyecto de recuperación del radioteatro. La oportunidad lo llevó a instalarse en Mar del Plata y a participar de distintas producciones, entre ellas Orquesta de señoritas, con la que realizó más de 200 funciones. Pero el trabajo no fue el único motivo para quedarse: en una entrevista contó que volvió a enamorarse y resumió su decisión con una frase: "Me enamoré y me quedé".

Con su flamante proyecto de radioteatro, Comte ya lleva más de 15 años.

En 2010 creó Los locos del radioteatro, una compañía dedicada a recuperar las ficciones radiales con actores en escena, micrófonos y efectos sonoros realizados en vivo. El proyecto cumplió 15 años de actividad en 2025 y, para aquel entonces, había estrenado 73 obras y realizado más de 600 funciones. Así, el actor que fue galán de la televisión encontró en Mar del Plata un nuevo escenario para seguir trabajando y mantener vivo un género histórico de la cultura argentina.